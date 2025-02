Milan, che guaio in Champions League: la situazione preoccupa i tifosi

Milan, guaio in vista Champions League: la situazione preoccupa i tifosi

Dopo le ultime giornate di calciomercato che hanno tenuto incollati tutti i tifosi ai propri dispositivi elettronici e che hanno regalato sorprese e colpi inaspettati, il Milan ora deve fare i conti con qualche problemino legato alla Champions League.

Con l’entrata e le uscite in corso ovviamente la squadra rossonera deve provvedere a mettere in sesto tutte quelle questioni burocratiche e regolamentari indispensabili per l’impiego dei diversi calciatori.

Ma ora, in virtù di ciò, spunterebbero alcune complicazioni dalle quali bisognerà escogitare un piano per venirne a capo. La situazione preoccupa di non poco i tifosi e la squadra rossonera sta tentando in tutti i modi possibili per limitarla.

I cambiamenti nella lista UEFA: chi può e chi non può

Il Diavolo, dopo le entrate e le uscite in questa fase di calciomercato invernale deve sottostare ai regolamenti impartiti dalle massime competizioni circa la lista per la Champions League. Secondo quanto prevede il regolamento, i club hanno la possibilità di iscrivere solo 3 calciatori consentendo solo questi cambi nella lista presentata ad inizio stagione.

Sostanzialmente dopo il completamento della fase a gironi e prima dell’inizio della fase ad eliminazione diretta i club possono registrare un massimo di 3 giocatori nuovi entro le 24:00 CET del 6 febbraio 2025.

Per il momento lasciati fuori dalla porta Champions potrebbero essere Bondo e Sottil mentre verranno inseriti all’interno della lista Kyle Walker, Santiago Gimenez e Joao Felix. Non verrà inserito nemmeno Alex Jimenez, classe 2005, poiché non possiede i requisiti necessari per poter accedere alla Lista B dedicata ai giovani.

«Per essere iscritto nella Lista B un giocatore deve essere nato dal 1° gennaio 2003 in poi dichiarato idoneo a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA» ecco quanto prevede il regolamento UEFA.

Champions League, in attesa di Feyenoord-Milan

Manca pochissimo al via dei play-off di Champions League dove il Milan incontrerà il Feyenoord e guarda caso ex squadra del nuovo acquisto dei rossoneri: Santiago Gimenez. La gara d’andata si disputerà mercoledì 12 febbraio ore 21:00 al Feyenoord Stadium mentre la gara di ritorno sarà puntata per il 18 febbraio ore 18:45 allo Stadio San Siro.

Il club di Rotterdam ha fatto i conti con una stagione molto altalenante con la squadra che, seppur in quinta posizione nella classifica del campionato olandese, è a ben 13 punti di distacco dall’attuale capolista PSV. La sfida tra le due squadre sarà indubbiamente ricca di emozioni e sarà bello osservare l’ex Feyenoord cimentarsi in una nuova avventura proprio faccia a faccia contro il suo vecchio club.