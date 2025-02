Milan: chiuso il primo colpo estivo, affare da 35 mln

I rossoneri sono al lavoro per cercare di rinforzare la rosa. Un affare sembra essere vicino alla chiusura: ecco le cifre dell’operazione

È un Milan che sta già lavorando sul calciomercato. Gli errori commessi in passato hanno dato degli insegnamenti e questi dovranno essere seguiti se non si vuole sbagliare di nuovo. Per questo motivo la società starebbe iniziando a valutare sin da ora i possibili colpi da mettere a segno la prossima estate.

C’è un nome che piace molto al Milan da tempo e i rossoneri potrebbero chiudere a breve. I rapporti con il club sono buoni e per questo motivo non è da escludere che si possa comunque arrivare ad una fumata bianca. Siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Di certo i rossoneri sono pronti a muoversi per anticipare la concorrenza e portare il giocatore a Milano.

Calciomercato Milan: ecco il primo rinforzo, Moncada ha deciso

Il Milan vuole rinforzare la rosa. L’obiettivo è individuare quei giocatori che potrebbero fare il salto di qualità oltre che naturalmente consentire al tecnico di avere delle scelte più ampie. Per questo motivo si pensa a rossoneri protagonisti nella sessione estiva. Sono in corso i ragionamenti del caso e presto si potrebbe affondare il colpo per assicurarsi i primi rinforzi.

Secondo quanto riferito dall’edizione di Tuttosport, il Milan potrebbe tornare con forza su Samuele Ricci. L’Inter da tempo spinge, ma i rossoneri sono forti dell’accordo di massima trovato in inverno e quindi si proverà a chiudere magari già nei primi giorni della sessione di calciomercato mettendo sul piatto magari una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro per convincere il Torino. Non un un compito semplice visto che i granata sono una bottega cara, ma alla fine la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza.

La certezza è rappresentata dal fatto che il Milan ha individuato in Ricci il nome giusto per il centrocampo e il calciomercato estivo è l’occasione giusta per portarlo in rossonero.

Mercato Milan: Ricci il primo obiettivo

Samuele Ricci è il primo obiettivo del Milan durante il calciomercato estivo. Il centrocampista è quel giocatore che dovrebbe consentire di fare il salto di qualità al centrocampo dei rossoneri. Si dovrà battere la concorrenza di molte squadre, tra cui anche l’Inter, ma Moncada sembra essere leggermente in vantaggio sugli altri club interessati al regista del Torino.