Milan-Ricci, affare in salita? L’ultima richiesta di Cairo è folle

Il centrocampista della nazionale e del Torino è da tempo nel mirino del Milan, ma l’ultima richiesta di Cairo è folle.

Tra poco meno di 48 ore comincerà l‘avventura di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan: il neo tecnico rossonero è arrivato a Milano lo scorso lunedì, dopo che nei giorni precedenti aveva già trovato l’accordo con il club, attendendo di fatto l’ufficialità dell’esonero di Fonseca. Il nuovo allenatore portoghese non ha avuto tanto tempo per preparare la prossima sfida, quella di Supercoppa contro la Juventus, in cui troverà anche il figlio, Francisco, che gioca per la squadra bianconera. Subito un match importante dunque per Conceicao, che avrà modo di “sperimentare” la propria squadra, in vista della seconda parte di stagione.

Mercato Milan, Ricci si allontana? Cairo fissa il prezzo

Mentre la squadra rossonera prosegue il proprio lavoro sul campo con un nuovo allenatore alla guida, la dirigenza di Via Aldo Rossi, che nelle ultime settimane è stata parecchio contestata dai tifosi rossoneri, è al lavoro sul fronte del mercato: non si sa ancora se la sessione invernale regalerà qualche sorpresa, ma quello che è certo che nella finestra estiva il Milan interverrà. Nel mirino c’è Samuele Ricci, centrocampista del Torino.

Già nella scorsa sessione estiva il Milan si era interessato a Ricci, centrocampista 2001 in forza al Torino, ma poi la dirigenza rossonera ha virato su Fofana. Ora però il Milan cerca uno proprio come Fofana, e vedono in Ricci l’uomo perfetto. C’è però un ostacolo da superare, ovvero la richiesta del Torino.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Cairo valuta il proprio calciatore attorno ai 50 milioni di euro: una cifra folle, che il Milan non sarebbe disposto a sostenere, a meno di cessioni importanti. L’unica chance dei rossoneri rimane il fatto che Ricci non rinnovi il contratto in scadenza nel 2026, così i granata lo liberano anche per 30/35 milioni.

Milan, grande concorrenza per Ricci

Il Milan non è l’unico club che ha messo nel mirino Samuele Ricci: il classe 2001 ha occhi puntati da tutt’Europa e ora anche un club di Serie A si è inserito nella corsa all’obiettivo di mercato del Milan.

Secondo alcune indiscrezioni, l’Inter si sarebbe inserita per portare nella sponda nerazzurra del Naviglio il giovane calciatore. Soprattutto qualora dovesse partire Frattesi, Ricci sarebbe il primo sostituto. E a questo punto il Milan dovrà competere con i rivali di sempre.