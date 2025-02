Milan, contro il Feyenoord di nuovo tutti i big in campo? La decisione di Conceicao

Dubbi di formazione per Sergio Conceicao: sbagliare è proibito e il Milan deve farsi trovare pronto per il ribaltone

L’appuntamento di domani sera a San Siro è uno di quelli che può cambiare la stagione. Il Milan riparte dall’1-0 subito all’andata a Rotterdam e dovrà vincere con almeno due gol di scarto per accedere agli ottavi di finale di Champions League.

Una questione di prestigio, ma anche di conti: il passaggio del turno garantirebbe ai rossoneri un bonus da 11 milioni di euro, cifra fondamentale per le casse del club.

Milan, i “Fantastici Quattro” di nuovo titolari?

Feyenoord in Olanda non è stato all’altezza della situazione. Troppo lento, prevedibile e vulnerabile nelle transizioni, il diavolo ha faticato a creare pericoli reali. Anche in campionato, contro il Verona, la squadra di Sergio Conceição ha mostrato le stesse difficoltà, portando a casa i tre punti grazie a un guizzo di Santiago Gimenez, al suo secondo gol in due presenze in Serie A. Il Milan visto contro ilin Olanda non è stato all’altezza della situazione. Troppo lento, prevedibile e vulnerabile nelle transizioni, il diavolo ha faticato a creare pericoli reali. Anche in campionato, contro il Verona, la squadra di Sergioha mostrato le stesse difficoltà, portando a casa i tre punti grazie a un guizzo di Santiago, al suo secondo gol in due presenze in Serie A.

Ma per ribaltare il risultato in Champions servirà una prestazione completamente diversa. Nella gara di andata, Conceição aveva deciso di schierare dal primo minuto Christian Pulisic, Joao Felix, Rafael Leao e Santiago Gimenez, con l’idea di sfruttare la loro qualità per mettere in difficoltà la difesa del Feyenoord.

L’esperimento, però, non ha funzionato: il Milan è rimasto impantanato, senza mai dare la sensazione di poter davvero far male agli olandesi. Ora il dubbio è se riproporli o meno.

La tentazione di confermarli è forte, visto che il Milan ha bisogno di vincere con due gol di scarto, ma Conceição deciderà solo oggi, al suo rientro dal Portogallo, dove ha partecipato ai funerali di Pinto da Costa, storico presidente del Porto e suo mentore.

Lo stato di forma dei quattro big

Rafael Leao, dopo un periodo difficile, ha dato qualche segnale di ripresa. Contro il Verona ha creato diversi pericoli, ma in Europa si aspetta ancora la sua svolta in questa stagione. Deve fare la differenza.

Pulisic è stato invece uno dei più costanti in stagione, ma nelle ultime settimane è apparso meno brillante. Serve il miglior Pulisic per scardinare la difesa del Feyenoord.

Joao Felix ha già mostrato il suo talento puro: Conceição lo ha voluto fortemente, ma ora si aspetta risposte concrete in una gara decisiva. Risposte che ha già dato Santiago Gimenez: tornare a segnare contro la sua ex squadra potrebbe essere la scintilla per il definitivo salto di qualità.

Il Milan si gioca tutto in 90 minuti: Conceição deve decidere se affidarsi di nuovo ai suoi big o se cambiare strategia. San Siro aspetta risposte.