Milan, è successo a fine partita al Grande Torino: la dirigenza ha fatto questo!

Dopo la sconfitta di Torino la dirigenza del Milan avrebbe fatto questo a fine match. I vertici alti del club sono sicuri di chi sia la colpa.

La sconfitta di ieri sera ha aggiunto un altro tassello alla situazione già non positiva del Milan. Repubblica oggi ha messo in evidenza come il Milan potrebbe arrivare all’atto estremo (esonero) verso Conceicao se non dovesse arrivare una vittoria contro il Bologna nel recupero di Serie A di giovedì. Tuttavia la verità sembra essere un’altra. Infatti dopo il 2-1 a favore dei granata allo stadio Grande Torino è avvenuta una certa cosa tra dirigenza, squadra e allenatore. La posizione del club però, a sorpresa, è chiara e diversa da ciò che pensiamo.

Milan, cosa è avvenuto a fine gara

Un rigore sbagliato di Pulisic, il suo primo in carriera, l’erroraccio di Maignan e Thiaw e diversi altri svarioni più o meno gravi hanno portato il Milan a perdere anche contro il Torino per 2-1, mettendo in difficoltà tutti per la corsa al quarto posto.

Questa volta la sconfitta però brucia più del solito per le modalità con cui è avvenuta. La squadra sembra non riuscire a trovare la luce in fondo al tunnel e in tutto ciò Sergio Conceicao sembra avere le mani legate perché spesso si parla di rapporti incrinati all’interno dello spogliatoio. Certo è che l’ex Porto non ha la stessa capacità di farsi sentire con tutti i giocatori in rosa.

Intanto a fine partita ci sarebbe stato un incontro tra dirigenza e squadra. La dirigenza avrebbe preso una posizione chiara in occasione della partita persa col Torino, diversamente da quanto si possa pensare i giocatori sono al centro della contestazione.

La dirigenza supporta Conceicao, di chi è la colpa?

A fine match, secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe avuto un summit con la squadra e l’allenatore per analizzare il momento rossonero, la sconfitta e perché no, eventuali colpevoli.

Secondo la rosea infatti la dirigenza si sarebbe schierata a favore del tecnico, dando le colpe ai propri giocatori. Inaspettatamente il club mette in dubbio tutti i giocatori dando loro le colpe. C’è supporto invece a Sergio Conceicao che a quanto pare è ancora saldo sulla panchina del diavolo. Sarà curioso capire se nei prossimi match la posizione resterà la stessa oppure cambierà.