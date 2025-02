Milan, esonero ad un passo! Tutti i nomi del possibile sostituto

Scricchiola sempre di più la panchina del Milan. L’esonero del tecnico rossonero sembra ormai inevitabile: il club sta già valutando diversi nomi.

Sabato sera con tre punti in saccoccia per il Milan che riesce a battere l’Hellas Verona spuntandola per 1-0. Gara decisamente complessa per il Diavolo, che fa fatica a sbloccare il match fino al minuto 75 quando l’invenzione dei subentrati Jimenez e Leao permette a Gimenez di appoggiare in rete il gol che decide la sfida.

Una prestazione abbastanza incolore della squadra, che però riesce comunque a centrare l’obiettivo. Una vittoria fondamentale per il Milan in un periodo molto intenso per la stagione, a cui si aggiunge anche il caso Theo Hernandez.

Sono quindi giorni fondamentali per la prima squadra, ma probabilmente lo sono ancor di più per il Milan Futuro.

Esonero dietro l’angolo per Bonera: il Milan studia le alternative

Quest’anno si è assistito al debutto della seconda squadra del Milan, inserita nel girone B di Lega Pro. Erano molto le aspettative attorno a questo progetto. Le cose, però, non stanno decisamente andando come si sperava. Il Milan Futuro naviga infatti in acque torbidissime in terzultima posizione e con lo spauracchio retrocessione sempre più vicino.

Ad essere nel mirino delle critiche è soprattutto il mister Daniele Bonera.

L’esonero del tecnico rossonero era già stato ipotizzato nei giorni scorsi. Ma adesso dopo l’ennesima sconfitta contro la Pianese, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la separazione sembra ormai inevitabile. Il Milan sembra sempre più intenzionato a sollevare Bonera dall’incarico, con diversi nomi per sostituirlo già sul taccuino.

Chi al posto di Bonera: dalle soluzioni interne ai nomi più giovani

Secondo Nicolò Schira sono molti i nomi che il Milan sta visionando. Il club rossonero sta decidendo in queste ore se puntare su una soluzione come Mauro Tassotti (già nello staff del Milan Futuro) o Federico Guidi (allenatore della Primavera) o se invece su un profilo più giovane come Massimo Oddo o Alberto Aquilani.

Ore di considerazioni, dunque, per il Milan che deve decidere come muoversi per non rischiare di complicare ulteriormente una stagione che per il Milan Futuro si sta rivelando quasi tragica. La retrocessione sarebbe un problema non da poco, oltre che a rappresentare un ingente danno economico. Sicuramente ad inizio stagione ci si aspettava ben altro.