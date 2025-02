Milan, finalmente arriva il rinnovo: il rossonero conferma tutto!

Rinnovo in vista in casa Milan con i tifosi pronti ad esultare. In una recente intervista il rossonero ha assicurato di essere pronto a prolungare il suo contratto.

Tra poche ore il Milan scenderà in campo al Castellani contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Vietato sbagliare per il Diavolo, chiamato a cavalcare l’onda di entusiasmo creatosi dopo i botti di mercato e la vittoria in Coppa Italia contro la Roma. Contro i toscani sarà necessaria la vittoria per continuare la corsa alla zona Champions League.

La squadra non è, però, l’unica a lavorare sodo in queste ore. Anche la dirigenza rossonera, infatti, si sta muovendo su più fronti e tra questi, oltre al mercato, c’è anche quello relativo ai rinnovi di contratto. Sembra ormai imminente il rinnovo di un top rossonero, come affermato dallo stesso giocatore.

Reijnders fa contenti i tifosi: “Presto estenderò il mio contratto”

Nonostante fino ad ora la stagione rossonera sia stata decisamente altalenante, questa si sta comunque rivelando l’annata della consacrazione di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è ormai una delle colonne del Milan. Il classe ’98 è stato recentemente intervistato ai microfoni di France Football. Tre le dichiarazioni, spicca su tutte la volontà di rinnovare:

Il mio obiettivo più grande è vincere quanti più trofei possibile. Spero che ciò sia possibile al Milan, con cui presto estenderò il mio contratto. Ho avuto una specie di svolta, sono molto più decisivo di prima. Essere un giorno tra i candidati del Pallone d’Oro sarebbe un sogno.

Il rinnovo di Reijnders è, dunque, sempre più vicino. L’ex AZ Alkmaar si sta confermando uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e la priorità del Milan non può che essere quella di farlo restare in rossonero ancora per molto tempo.

Milan-Reijnders, rinnovo ad un passo: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’olandese estenderà il suo contratto fino al 2029 (attualmente in scadenza nel 2o28). Il suo ingaggio verrà di fatto raddoppiato: dagli attuali 1.7 milioni di euro a stagione si passerà a circa 3.5 milioni più bonus.

Cifre senza dubbio meritate per quanto fatto vedere da Reijnders in questi mesi. Il 26enne ha messo a referto già 11 reti e 3 assist in quella che è per distacco la sua miglior stagione in carriera. Mancano ancora molti mesi al termine della stagione e insieme Milan e Reijnders possono ancora togliersi molte soddisfazioni.