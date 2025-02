Milan, Ibrahimovic sorprende tutti: deciso il futuro del giocatore

In casa Milan arriva la decisione sorprendente da parte di Zlatan Ibrahimovic: deciso il futuro del calciatore rossonero.

In casa Milan sono giorni cruciali sul fronte rinnovi. Il club rossonero avrebbe infatti trovato l’accordo per i prolungamenti di contratto di Tijjani Reijnders e Mike Maignan e sarebbe al lavoro per provare a rinnovare anche Theo Hernandez. I tre pilastri del Diavolo non sarebbero però gli unici indiziati a prolungare con il club: anche Alessandro Florenzi, infatti, starebbero discutendo con la dirigenza per un’estensione del suo contratto in scadenza in estate.

Milan, si avvicina il rinnovo di Florenzi: futuro deciso

Non solo Reijnders e Maignan. Secondo quanto raccontato da Pietro Mazzara, a sorpresa sarebbe vicino al rinnovo anche Alessandro Florenzi. Per il terzino italiano sarebbe pronto un contratto fino al 2026 con ingaggio dimezzato rispetto agli attuali 3 milioni di euro percepiti a stagione.

Il classe 1991 è attualmente alle prese con il recupero dall’infortunio al legamento crociato anteriore e al menisco laterale del ginocchio destro accusato nel corso dell’amichevole estiva contro il Manchester City. I tempi di recupero sono ancora indefiniti ma il suo ritorno in campo potrebbe arrivare tra la fine della stagione attuale e l’inizio della prossima.