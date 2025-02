Milan, tutto fatto per il rinnovo: Furlani blinda il top player

Il big rossonero è pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan: accordo trovato con il club rossonero e firma attesa nei prossimi giorni.

Il fischio d’inizio della gara di ritorno dei play-off di Champions League tra Milan e Feyenoord si avvicina. I rossoneri, dopo la sconfitta dell’andata, hanno l’obbligo di ribaltare il risultato nella splendida cornice di San Siro, con l’obiettivo di strappare il pass per gli ottavi di finale del torneo.

Una gara importantissima anche per Sergio Conceicao che, in caso di mancata qualificazione, vedrebbe allontanarsi la possibilità di proseguire sulla panchina rossonera anche la prossima stagione. A poche ore dall’inizio del match, intanto, arriva una notizia importante sul fronte rinnovi, con Tijjani Reijnders pronto a prolungare il suo contratto con il Diavolo.

Milan, tutto fatto per il rinnovo di Reijnders: pronto un contratto fino al 2030

Tutto fatto per il rinnovo di Tijjani Reijnders. Come annunciato da Fabrizio Romano, il centrocampista olandese avrebbe trovato l’accordo definitivo per il prolungamento di contratto con il Milan fino al 2030. L’ingaggio del giocatore, che attualmente si aggirerebbe intorno ad 1,6 milioni di euro a stagione, sarà ritoccato verso l’alto. Respinto così l’assalto delle big europee che avevano messo gli occhi su di lui in vista del mercato estivo.

Per Reijnders sembra finalmente arrivata la stagione della consacrazione definitiva, con i numeri che raccontano la stagione straordinaria che sta vivendo: 11 gol e 3 assist fino ad oggi e prestazioni da trascinatore assoluto. Il classe 1998, arrivato in Italia nel corso dell’estate 2023 a titolo definitivo dall’AZ Alkmaar per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus, continuerà quindi la sua avventura in rossonero.

Milan, non solo Reijnders: ad un passo anche il rinnovo di Maignan

Tijjani Reijnders non è l’univo vicino al rinnovo di contratto con il Milan. Come raccontato da Fabrizio Romano nelle scorse ore, anche Mike Maignan sarebbe infatti ad un passo dal prolungamento con il club rossonero. Tutti i documenti sarebbero già pronti, con il portiere francese che rinnoverà con il Diavolo fino al 2028 (con opzione per un ulteriore anno) con uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione.

Archiviati i rinnovi di Reijnders e Maignan, il club rossonero si concentrerà su quello di Theo Hernandez. Come dichiarato direttamente da Zlatan Ibrahimovic alla vigilia della gara di Champions League contro il Feyenoord, i contatti per il prolungamento del francese continuano, nonostante sembrerebbero esserci alcune perplessità a cui sarebbero seguiti momenti di stallo tra le parti. L’intenzione del laterale ex Real Madrid è chiara: vuole continuare anche lui la sua avventura in rossonero.