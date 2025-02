Milan: svolta a sinistra, arriva l’erede di Theo

I rossoneri continuano a lavorare per andare a individuare il giusto sostituto di Hernandez. C’è un nome che piace molto a Moncada

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Conceicao. Uno dei temi destinato a tenere banco in casa rossonera nelle prossime settimane è sicuramente la situazione Hernandez. Il terzino francese è in scadenza nel 2026 e fino a questo momento il rinnovo non è assolutamente arrivato. Le trattative sembrano essere bloccate e quindi la società si sta muovendo per provare a individuare il sostituto del giocatore.

Secondo le ultime informazioni, ci sarebbe un calciatore balzato in pole position nei desideri del Milan per sostituire Hernandez. Al momento siamo semplicemente in ipotesi di calciomercato. Ma non è da escludere che in un prossimo futuro si possa passare in davvero qualcosa di assolutamente reale. Non ci resta che aspettare per capire come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte.

Calciomercato Milan: colpo a sinistra, i dettagli

Il Milan è alla ricerca del sostituto di Hernandez. La trattativa per il rinnovo del francese è assolutamente in salita e per questo motivo si sta cercando di individuare un calciatore in grado di prendere la sua eredità. Di nomi sulla lista di Moncada ne abbiamo tanti, ma nelle ultime ore sta prendendo piede una ipotesi sicuramente molto importante e destinata nelle prossime settimane magari a prendere piede in maniera molto forte.

Stando a quanto riferito da Marco Conteiro, il Milan continua a seguire da vicino de Cuyper del Club Brugge. L’esterno belga piace molto ai rossoneri e rappresenta un profilo da seguire con attenzione durante il calciomercato estivo. Siamo al momento nel campo delle ipotesi e per questo motivo non è niente di certo. Ma si tratta di un qualcosa da seguire con attenzione soprattutto se ci dovesse essere la partenza di Hernandez.

De Cuyper si sta comportando molto bene con il suo club e il Milan ha deciso di seguirlo da vicino in ottica calciomercato estivo. Vedremo se si tratterà solamente di un sondaggio oppure si deciderà di entrare nel vivo della trattativa.

Mercato Milan: de Cuyper il nome nuovo per la fascia sinistra

De Cuyper rappresenta il nome nuovo per la fascia sinistra del Milan in ottica calciomercato estivo. Molto dipenderà dalla partenza di Hernandez, ma il belga è un obiettivo e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.