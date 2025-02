Milan, il dato è clamoroso: non accadeva da quasi due anni

La vittoria contro l’Hellas Verona ha permesso al Milan di aggiornare una statistica che non si verificava da quasi due anni. Il dato è davvero clamoroso.

Il Milan aveva l’obbligo di ripartire dopo il K.O. in Champions League contro il Feyenoord. Detto fatto e vittoria per 1-0 contro l’Hellas Verona. La prestazione contro gli scaligeri è stata tutt’altro che esaltante, complice un avversario ben chiuso in difesa, ma ciò che contava più di ogni altra cosa erano i tre punti.

Il Diavolo può così continuare la sua corsa verso la zona Champions e al tempo stesso arrivare in fiducia al ritorno dei playoff contro il Feyenoord, senza dubbio al momento l’impegno più importante della stagione.

Il successo contro il Verona è stato poi importante per aggiornare un dato che conferma quanto gli ultimi mesi siano stati complessi. Non accadeva addirittura da quasi due anni.

Milan, vittoria e clean sheet per la seconda volta consecutiva in Serie A: non accadeva da marzo 2023

Ieri sera contro il Verona è, dunque, arrivato il bis in campionato dopo il successo in casa dell’Empoli di una settimana fa. Altra vittoria con clean sheet per il Milan che non vinceva due partite di campionato di fila senza subire gol da marzo 2023. Un dato clamoroso che dimostra tutte le fragilità difensive di una squadra che deve ritrovare solidità per tornare grande.

Inoltre era dallo scorso settembre che i rossoneri non infilavano due vittorie consecutive in Serie A (in quel caso i successi di fila furono contro Venezia, Inter e Lecce). Un’altra statistica che fa luce su una prima parte di stagione decisamente sottotono. La speranza è ovviamente quella che possa essere arrivata una scossa, anche se le prestazioni non sono ancora convincenti.

Ora testa alla Champions League: contro il Feyenoord non si può sbagliare

Il tonfo dello scorso mercoledì in Olanda contro il Feyenoord ha chiaramente fatto molto rumore, facendo tornare dei malcontenti che dopo il mercato di gennaio e le ultime gare sembravano lontani. La situazione, però, è ancora risolvibile: a San Siro martedì il Milan dovrà vincere per portare la gara quantomeno ai supplementari.

Una vittoria con almeno due reti di scarto permetterebbe ai ragazzi di Conceicao di staccare il pass per gli ottavi di finale. La squadra potrà contare sulla spinta di un San Siro che si preannuncia bollente. Il Milan ha il destino nelle sue mani e non può assolutamente fallire.