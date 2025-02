Milan, il rinnovo del top player non è stato ancora discusso: cosa può accadere?

Il giocatore non sta offrendo le prestazioni sperate dal club, il suo futuro sarà ancora al Milan? Il rinnovo è in standby ad ora.

In Champions League il Milan ha sempre il dovere di fare bene, sia per storia ma anche per qualità della rosa attuale. Con i rinforzi arrivati dalla finestra invernale di calciomercato il Milan ha acquistato più sicurezza nella fase offensiva ma ancora non macina bene. Nonostante l’impatto di Gimenez e Joao Felix alla prima gara sia stato forte ieri sera sono esititi molto poco in campo. Solo nei minuti finali il portoghese si è risvegliato mentre Gimenez ha lasciato il campo ad Abraham e Camarda con pochissimi palloni toccati mentre il centrocampo e la difesa non lavoravano come avrebbero dovuto. Tra gli altri chi sicuramente non ha brillato è stato Mike Maignan, colpevole sulla rete dell’1-0 del Feyenoord.

Maignan non offre più la sicurezza di prima?

Mike Maignan al Milan si è sempre fatto notare in positivo. In pochissimo tempo l’estremo difensore francese ha acquistato il ruolo di leader in campo, ma anche all’interno dello spogliatoio. Non a caso nelle ultime gare in questa stagione lo abbiamo spesso visto con la fascia da capitano al braccio.

Una cosa è certa però: il rendimento di Maignan è calato moltissimo. L’ex portiere del Lille infatti solo alcune volte fa rivedere gli sprazzi del vero Maignan perché il più delle volte, recentemente, si parla solo dei suoi errori. Quello di ieri sera, vuoi per la pioggia, vuoi per altre cause, è stata una “papera” che è costata cara alla squadra.

Il Milan adesso nella gara di ritorno dovrà fare il doppio del lavoro per passare il turno. Ma viene messo in luce ora anche l’apporto di Maignan alla squadra che non è certamente più quello di prima.

Mike il rinnovo ora è più difficile? Servono segnali positivi

Gli errori e le disattenzioni di Maignan in questa stagione iniziano ad essere troppe, ieri sera il Feyenoord, a cui si aggiungono quelle di Cagliari e Como ed altre. Il portierone francese forse sta faticando più del dovuto ma a pagarne le spese è anche la squadra.

Il giocatore col Milan andrà in scadenza nel 2026, dunque c’è ancora del tempo per eventuali decisioni, ma come riporta La Gazzetta dello Sport il rinnovo non è stato ancora discusso ed è in fase di stallo. Che la dirigenza pensi ad altre soluzioni con un Maignan così appannato? Intanto il francese, fino a fine stagione, dovrà invertire il trend e dare segnali positivi per convincere il club.