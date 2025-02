Milan: incontro dopo il match, Inter anticipata

Non solo campo in casa rossonera. Moncada è al lavoro anche per rinforzare la rosa a disposizione di Conceicao e presto ci potrebbe essere una accelerazione

È un Milan che si muove su due fronti. Il principale in questo momento è sicuramente il campo e quindi il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ma si continua anche a lavorare con attenzione sul calciomercato. La rosa fatta in questa stagione ha dimostrato di avere molte lacune e quindi toccherà ai dirigenti riuscire a colmare le lacune e consentire a Conceicao di poter disporre di una squadra importante la prossima stagione.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, c’è un giocatore che piace molto al Milan in ottica calciomercato estivo e non è da escludere che già nel prossimo weekend possa essere fatto un sondaggio. L’incontro di campionato è l’occasione giusta per fare un punto della situazione ed eventualmente capire la fattibilità di questa operazione.

Calciomercato Milan: svolta improvvisa, i dettagli

Il Milan sta lavorando molto attentamente sul calciomercato. I rossoneri hanno bisogno di giocatori di assoluto livello per alzare ancora di più la qualità della rosa. Per farlo si sta provando ad individuare i rinforzi assolutamente giusti e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come i rossoneri si muoveranno in modo definitivo.

Ma, come ricordato dal quotidiano torinese, non è da escludere che qualche sondaggio possa essere fatto anche nell’immediato. C’è un giocatore che piace molto al Milan come Ricci e il prossimo match potrebbe consentire ai rossoneri di approfondire il discorso con il Torino. Una operazione di calciomercato non assolutamente facile per diversi motivi, ma un tentativo lo si potrebbe fare sin da subito per provare a dare una svolta importante alla trattativa.

Tra le squadre interessate al calciatore c’è anche l’Inter e quindi il Milan è pronto a muoversi sin da subito per provare ad anticipare la concorrenza e regalarsi Ricci durante la prossima sessione di calciomercato estiva.

Mercato Milan: Ricci resta un obiettivo

Samuele Ricci resta uno dei principali obiettivi del Milan in ottica calciomercato estivo. Una trattativa non semplice vista la folta concorrenza (Inter su tutte), ma c’è fiducia e consapevolezza di poter arrivare alla fumata bianca. Magari l’incontro di campionato contro il Torino potrebbe essere quello giusto per iniziare ad intavolare la trattativa e anticipare le diverse squadre che sono sul giocatore ormai da diverso tempo.