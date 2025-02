Milan, indiscrezione clamorosa per il dopo Conceiçao: il nome per tornare a vincere lo scudetto

Torna a circolare il nome di un allenatore super per la prossima stagione. Per rientrare nella corsa allo scudetto, il Milan pensa già al post Conceiçao.

A prescindere dal modo in cui terminerà, la stagione 2024/2025 del Milan verrà ricordata con due parole, sintetiche ma efficaci: “Panchine traballanti”. Difficile rintracciare un lasso di tempo in cui prima Paulo Fonseca e successivamente Sergio Conceiçao non abbiano vissuto con voci di esonero provenienti dall’esterno. Non sono bastate imprese come contro il Real Madrid o trofei conquistati come la Supercoppa a risparmiare i due tecnici dall’ombra dell’addio, già verificatosi per l’ex Roma e che ora rischia di investire anche l’ex Porto, lontano dagli obiettivi vitali prefissati dalla società.

Milan, Conceiçao a rischio come Fonseca: torna di moda il top allenatore

La stagione può ancora regalare sorprese, ma lo scenario di un piazzamento tra le prime quattro per il Milan appare alquanto improbabile. A farne le spese potrebbe essere proprio il Diavolo, ma in prima persona anche Conceiçao, che potrebbe dire addio solo sei mesi dopo il suo arrivo. Come recitato da Luca Bianchin de “La Gazzetta dello Sport”, non è da escludere un ritorno in voga, dalle parti di via Aldo Rossi, del nome di Antonio Conte, già sondato l’estate scorsa da Ibrahimovic e compagnia.

Il giornalista, intervenuto al podcast “La Tripletta”, ha affermato quanto segue:

“”E’ tornato un po’ a circolare il nome di Antonio Conte negli ultimi due giorni. Non vuol dire nulla, però, sentite le parole dello stesso Conte che sanno un po’ di rottura con il Napoli, il quadro è tornato ad avere un senso. Conte non è stato scelto dal Milan, è stato rifiutato dal Milan dopo che l’ex ct si era proposto, ma ora torna ad essere una situazione in cui entrambe le parti hanno esigenze comune.”

Milan, suggestione Conte per il 25/26: lo scenario

Sebbene sia ancora presto per prevedere le mosse della società, la cui priorità al momento è nominare il nuovo direttore sportivo, il nome del tecnico del Napoli è tornato a serpeggiare tra le pareti di Casa Milan. Più difficile, per Bianchin, l’approdo sulla panchina milanista di Gasperini:

“Mi sembra che Conte abbia le carte per sistemare quello che c’è da sistemare al Milan. Gasperini è affascinante, ma ci sono dei punti di domanda come il fatto di non essere mai stato testato in un top club. E il Milan, che ha già preso dei rischi prendendo allenatori stranieri, magari non vuole prendersi altri rischi prendendo un allenatore italiano bravissimo che però non ha mai allenato un grande club.”

In cima alla lista della dirigenza rossonera, quindi, torna di prepotenza una garanzia come Antonio Conte, nuovamente di moda dopo il voltafaccia di Ibrahimovic l’estate scorsa.