Milan, infortunio per il titolarissimo! Piove sul bagnato per Conceicao

Problemi su problemi per il Milan. Dopo l’eliminazione ai playoff di Champions League per mano del Feyenoord, arriva anche l’infortunio del top player.

Sono ore complicatissime quelle che sta vivendo da ieri sera il Milan. Il mancato accesso agli ottavi di Champions League rappresenta senza dubbio il punto più basso del Diavolo in questa stagione. L’annata, già abbastanza altalenante prima di ieri, si può considerare abbastanza fallimentare: il quarto posto in campionato e magari anche la vittoria della Coppa Italia diventano obbligatori.

Il Milan dovrà rialzarsi già sabato prossimo contro il Torino, per proseguire la corsa ad un posto in zona Champions League che non può assolutamente mancare. Contro i granata, però, potrebbe non esserci un titolarissimo rossonero. Il giocatore sta facendo i conti con un problema fisico.

Torino a rischio per Walker: problema negli ultimi minuti contro il Feyenoord

Oltre il danno, anche la beffa per il Milan nella gara di ieri contro il Feyenoord. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, negli ultimi minuti della sfida contro gli olandesi Kyle Walker avrebbe rimediato un problema al flessore. L’inglese è rimasto in campo fino alla fine a causa degli slot esauriti per le sostituzioni, rimanendo al centro bloccato al centro della difesa.

Le condizioni di Walker sono da monitorare, ma la sensazione è che l’ex Manchester City possa saltare il match di Serie A contro il Torino in programma sabato alle 18.00. Un’altra grana, dunque, per Conceicao che oltre a risollevare il morale dei suoi dovrà anche sopperire alla possibile assenza di quello che è ormai diventato uno dei suoi uomini più importanti.

Walker e Theo Hernandez: quanti problemi sulle fasce

Se preoccupano le condizioni di Walker, preoccupano ancor di più – a differenza dell’inglese non per infortunio – quelle di Theo Hernandez. Il francese, sommerso da tante critiche pesanti, ha grosse responsabilità sull’eliminazione del Milan di ieri sera a causa di un’espulsione ingenua frutta di una plateale simulazione con un cartellino giallo già sulle spalle.

Non è da escludere che Conceicao possa decidere di lasciare in panchina il numero 19 rossonero, per provare a recuperare un giocatore ben lontano dai livelli delle passate stagioni. Il rapporto tra Theo Hernandez e il Milan sembra essere ai minimi storici: la cessione sembra l’opzione più probabile, soprattutto se si pensa al contratto in scadenza nel 2026.