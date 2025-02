Milan, l’ex giocatore tuona contro Theo Hernandez: insulto pesantissimo al francese

Pioggia di critiche verso Theo Hernandez dopo l’espulsione costata carissima al Milan. Arriva un insulto decisamente pesante anche da parte di un ex giocatore.

L’eliminazione ai playoff di Champions League per mano del Feyenoord ha rigettato il Milan in un tunnel senza luce. Il grande colpevole, seppur non unico, di questo tonfo porta senza dubbio il nome di Theo Hernandez.

Il terzino rossonero si è reso protagonista di un’espulsione decisamente evitabile, frutto di una simulazione evidente che si è tradotta in un secondo cartellino giallo. Il rosso del francese ha completamente cambiato l’inerzia di una gara che sembrava in pieno controllo dei padroni di casa.

La grave ingenuità di Theo non è ovviamente stata accettata dal popolo rossonero, che ha riempito di critiche un giocatore che ormai non sembra più avere nulla a che vedere con il fenomeno di qualche anno fa. A criticarlo pesantemente, però, non sono stati solo i tifosi.

Van Hooijdonk pesantissimo su Theo Hernandez: “Un’idiota”

Nel post partita anche Pierre Van Hooijdonk, ex attaccante del Feyenoord, ha parlato della gara “ringraziando” a modo suo Theo Hernandez per aver di fatto regalato la qualificazione alla sua ex squadra. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Ziggo Sport hanno lasciato tutti a bocca aperta:

Un Feyenoord malconcio, con così tanti infortuni e ancora in svantaggio per 1-0 dopo mezzo minuto… Poi all’improvviso arriva quell’idiota di Theo Hernández che ci viene in aiuto. Un risultato senza precedenti. È fantastico. Nessuno se lo aspettava, nessuno.

Critiche pesantissime da parte di Van Hooijdonk che non è andato di certo leggero nei confronti di Theo Hernandez. Ad etichettare con parole tutt’altro che positive il rossonero, è stato poi anche l’ex Milan Marco Van Basten.

Theo Hernandez, anche Van Basten durissimo: “Biscottaio di prima classe”

Sempre ai microfoni di Ziggo Sport, anche Marco Van Basten ha commentato il clamoroso tonfo del Milan. L’olandese, oltre ad esaltare il Feyenoord per una storica qualificazione, ci è andato già pesantissimo nei confronti di Theo definendolo un “biscottaio di prima classe“.

Tante critiche, dunque, verso il francese. Addossare tutte le colpe al numero 19 rossonero per l’eliminazione del Milan sarebbe ingiusto, ma è chiaro che il principale colpevole sia lui. A nulla sono servite le scuse di Theo sui social: i tifosi rossoneri sono stanchi dei suoi atteggiamenti e delle sue prestazioni. L’addio in estate è ormai sempre più probabile.