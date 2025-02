Milan, Theo Hernandez risponde alle critiche: il messaggio sui social fa discutere

L’eliminazione del Milan dalla Champions League è dipesa soprattutto dall’espulsione di Theo Hernandez. Poco fa il terzino rossonero ha risposto alle tante critiche.

La gara di ieri era di quelle che il Milan non poteva assolutamente sbagliare, ma come tutti sanno le cose non sono andate come previsto. Il Diavolo ha clamorosamente salutato la Champions League già ai playoff. A San Siro, dopo il K.O. per 1-0 a Rotterdam, serviva battere un Feyenoord con tante assenze, ma Leao e compagni non sono riusciti ad andare oltre al pari.

I rossoneri hanno sbloccato la sfida dopo neanche un minuto con il gol dell’ex di Santiago Gimenez, che sembrava aver aperto le porte ad un match senza storia. Fino al 50′ si è di fatto assistito ad un monologo rossonero, interrotto però dall’ingenuità di Theo Hernandez.

Il francese già ammonito, si è reso protagonista di una plateale simulazione che gli è valsa il secondo giallo con conseguente espulsione. Da lì in poi l’inerzia del match si è completamente ribaltata con gli olandesi capaci di pareggiare con Carranza e staccare così il pass per gli ottavi di finale. Al centro delle critiche – per l’ennesima volta in stagione – è chiaramente finito Theo Hernandez.

Theo Hernandez si scusa sui social: “Provo un’immensa frustrazione”

L’episodio di ieri potrebbe aver segnato la fine dell’avventura in rossonero di Theo. L’ex Real sembrava già essere in bilico, ma ora la sensazione è che l’addio sia ormai inevitabile. Gran parte della tifoseria rossonera, stanca di un rendimento da tempo non all’altezza, chiede la sua testa. Intanto il transalpino ha pubblicato un post sui propri profili social tornando sull’accaduto:

Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo.

Questo il messaggio di Theo Hernandez, che non sembra però aver placato l’ira dei tifosi.

Il Milan pronto a salutare Theo Hernandez: addio quasi certo in estate

Negli scorsi giorni sono impazzate alcune voce che parlavano di un Milan che avrebbe addirittura accettato un’offerta dal Como da circa 50 milioni di euro già a gennaio. A far saltare la trattativa sarebbe, però, stato lo stesso giocatore tutt’altro che esaltato dalla destinazione. In estate tutto però potrebbe cambiare, con il francese ormai messo alla porta.

Il contratto di Theo scade nel 2026 e, secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan non avrebbe nessuna intenzione di trovare un accordo per il rinnovo. L’episodio di ieri non ha di certo aiutato e sembra aver posto una volta per tutte la parola fine sull’esperienza al Milan di Theo Hernandez.