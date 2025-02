Theo Hernandez in saldo: è tutto vero, il prezzo sta colando a picco

Il laterale francese Theo Hernandez vede il suo futuro sempre più lontano dal Milan. La prestazione di ieri è solo l’ultimo capitolo.

Osservando la rosa del Milan nessuno avrebbe mai immaginato che a metà Febbraio l’unico reale obiettivo fosse la qualificazione in Champions, oltre ovviamente alla coppa Italia. Da Maignan a Theo Hernandez, da Reijnders e Leao fino agli ultimi arrivati Joao Felix e Gimenez, il Milan è una squadra ricca di talento e sembra assurdo vederla in quella posizione di classifica. C’è qualcosa che non va e per questo in estate potrebbe esserci una vera rivoluzione.

Addio Milan, Theo Hernandez ha il futuro segnato

Si è parlato negli ultimi giorni della situazione contrattuale di Maignan e Reijnders e di un rinnovo piuttosto vicino. Allo stesso tempo il Milan rischia davvero di non andare in Champions League e a fine stagione potrebbe esserci qualche cessione importante, come il portoghese Rafa Leao ma soprattutto come il calciatore francese Theo Hernandez il cui futuro ora è in forte bilico.

La prestazione contro il Feyenoord potrebbe aver scritto la parola fine sul rapporto tra il Milan e Theo Hernandez con il francese additato come uno dei principali colpevoli dell’eliminazione in Champions League. Una prestazione deludente ed un doppio giallo arrivato troppo presto con il club che non si è più ritrovato e c’è stata cosi la rimonta del club olandese. E il futuro di Theo sembra ormai segnato.

Fissato il prezzo per la cessione, Theo Hernandez lascia il Milan

Come riporta Sportmediaset il calciatore Theo Hernandez sembra ormai destinato a lasciare il Milan a fine anno e visto la situazione contrattuale potrebbe farlo ad un prezzo quasi ridicolo, un prezzo ‘assurdo’ per quello che viene considerato da molti come il miglior terzino sul panorama europeo.

Secondo il portale il giocatore ha una valutazione di circa 25 milioni di euro e quindi potrebbe partire a prezzo di saldo, cifre molto più basse rispetto a quanto si discuteva in passato. E al momento la cosa assurda è che non ci sarebbero molti top club interessati al giocatore, che chiede un grosso ingaggio e che al momento non offre garanzie con i risultati.

Il giocatore francese sembra un ‘lontano parente’ di quello che abbiamo ammirato in passato, nell’anno dello scudetto e in quello dei Mondiali e i risultati invece sono piuttosto deludenti, tanto che ora nessuno è convinto. Theo ha una valutazione a prezzo di saldo e potrebbe partire a cifre davvero basse.