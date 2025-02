Milan-Inter, Conceicao scioglie ogni dubbio: chi scenderà in campo nel derby

Aumenta sempre di più l’attesa per il derby tra Milan e Inter, ma diminuiscono i dubbi di formazione. Questa sera Sergio Conceicao dovrebbe puntare su di loro.

Domenica solo per cuori forti quella che si appresta a vivere il Milan. Tra una notizia e l’altra di calciomercato, tra poche ore il Diavolo scenderà in campo contro l’Inter per la 23esima giornata di campionato. Alle 18.00 andrà, dunque, in scena il terzo derby della stagione con il Milan che spera possa terminare come i precedenti due.

Inutile dire che i ragazzi di Simone Inzaghi partiranno nettamente favoriti, come del resto anche all’andata e in Supercoppa Italiana. Il Milan vuole, però, cancellare la delusione in Champions League contro la Dinamo Zabagria e al tempo stesso accogliere nel migliore dei modi Santiago Gimenez, che sarà presente in tribuna.

Diverse scelte obbligate per Sergio Conceicao, che sembra aver sciolto quasi ogni dubbio sull’undici titolare da mandare in campo.

Milan-Inter, pochi dubbi per Conceicao: le probabili formazioni

Sia sul fronte Milan che sul fronte Inter, non sembrano esserci troppi dubbi su chi sarà titolare. Entrambi gli allenatori – infortuni e squalifiche permettendo – punteranno sui loro giocatori migliori. Di seguito le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport:

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Debutto ufficiale per Walker che agirà sulla corsia di destra. Al centro della difesa, al fianco di Pavlovic dovrebbe esserci Tomori dopo il “no” alla proposta del Tottenham. A sinistra, invece, il solito Theo Hernandez.

A centrocampo, con Fofana out per squalifica, il trio sarà composto da Musah, Bennacer e Reijnders. In attacco, aspettando Santiago Gimenez, spazio ad Abraham con Pulisic e Leao sulle fasce.

Per quanto riguarda l’Inter, invece, dovrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Calhanoglu, out per infortunio proprio dal derby di Supercoppa a inizio mese.

Milan, la lotta Champions si infiamma: servono punti nel derby

La sfida sarà di quelle proibitive, ma il Milan ha già dimostrato di saper fare male all’Inter. Con la vittoria di ieri del Bologna contro il Como, il Diavolo non può permettersi troppi falsi.

Attualmente il quinto posto, che si spera possa bastare per la qualificazione in Champions, è occupato da Juventus e Bologna – entrambe con una partita in più – e dista tre lunghezze. Occhio poi alla Fiorentina, attualmente a +2 su Leao e compagni.