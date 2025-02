Milan Inter, De Vrij salva i nerazzurri nel finale: grosse emozioni a San Siro

Ecco come è andata nel match di serie A tra Milan e Inter. Tante emozioni nei 90 minuti di gioco e brividi in quel di San Siro.

Terza vittoria su tre del Milan quest’anno nel derby e ancora una volta i rossoneri mostrano una reazione d’orgoglio e battono con una grande prestazione l’Inter tornando in piena lotta per la qualificazione in Champions League. Doccia fredda in casa nerazzurra con l’Inter che perde cosi una grande chance nella lotta scudetto e ora rischia di vedere la fuga del Napoli.

Primo tempo dove l’Inter ci prova a più riprese, vede annullarsi due gol a Lautaro e Dimarco per fuorigioco che ci stanno in entrambi i casi mentre il Milan prova a colpire di ripartenza e sfiora il gol con un gran tiro di Reijnders, miracolo di Sommer e una gara che va a sprazzi ma a ritmi non altissimi a dire il vero.

Inter Milan, primo tempo a due facce e finale a sorpresa

Proprio quando la gara sembrava andare dalla parte dell’Inter Calhanoglu perde palla a metà campo, un errore del turco ed una respinta sbagliata di Sommer portano al gol rossonero, è Reijnders ancora una volta a firmare il vantaggio rossonero. Un vantaggio in fin dei conti meritato con il Milan che mostra grande tenacia in campo.

Ottima prova dei rossoneri nei primi 45 minuti della coppia Pavlovic e Tomori con l’inglese che dimentica le sirene di mercato e si occupa nel migliore dei modi di Lautaro e Marcus Thuram. Nella ripresa nel primo quarto d’ora l’Inter ci prova ma il Milan difende bene e chiude gli spazi ed anzi dopo un’ora di gioco è il Milan a sfiorare il gol su calcio d’angolo. L’Inter fatica a creare.

Milan Inter, un finale denso di emozioni

Gol annullato a Lautaro Martinez per fallo di Dumfries su Theo Hernandez e l’arbitro Chiffi non ha dubbi nonostante le proteste nerazzurre. L’Inter ci prova ma fatica, il possesso palla prolungato non regala emozioni ed anzi vede Inzaghi costretto a fare un triplo cambio con Calhanoglu (tra i peggiori), Bastoni e Pavard con i nerazzurri che sfiorano il pari con un palo di Bisseck appena entrato e Inter che spinge a tutta nel finale.

Gara aperta con ribaltoni da una parte e dall’altra, il Milan prova a chiuderla ed ha chance con Reijnders e Leao mentre dall’altra parte invece Thuram semina il panico nella difesa rossonera. Sempre su corner Thuram becca il palo interno ma non c’è nulla da fare, l’Inter attacca ancora e nel finale colpisce il palo e salva Maignan. L’Inter trova il pari nel finale, disattenzione difensiva e rete di De Vrij che salva l’Inter e trova un pari in fondo meritato.