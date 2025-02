Milan, la dirigenza si muove in anticipo sul Real Madrid per il giocatore: l’obiettivo è chiaro

I rossoneri proseguono la lotta Champions con un occhio sempre vigile sul calciomercato: l’indiscrezione spiazza i tifosi

Il Milan non vuole perdere tempo. La crescita del nuovo gioiellino ha attirato l’attenzione del Real Madrid, che, grazie all’accordo stipulato la scorsa estate, può esercitare una recompra fissata a 9 milioni a fine stagione e 12 milioni al termine del 2025-26.

Cifre alla portata del club spagnolo, ma che non rispecchiano il potenziale di un giocatore su cui i rossoneri credono fortemente. Ecco perché la dirigenza si è già mossa: obiettivo, rinegoziare i termini per blindare il laterale.

Milan – Real, il patto da rivedere

Parliamo di Jimenez: quando il Milan l’ha prelevato dal Real Madrid, sapeva di avere tra le mani un talento da sviluppare. I primi mesi in rossonero lo hanno confermato: il terzino spagnolo si è adattato velocemente al calcio italiano, mostrando qualità tecniche e atletiche di alto livello.

Il problema? Quella doppia clausola che potrebbe riportarlo a Madrid senza troppi sforzi economici per i blancos. La società rossonera non vuole correre rischi. Per questo motivo, è già in programma un incontro tra Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e i dirigenti del Real per ridiscutere i termini dell’accordo.

L’idea è chiara come riportato da Tuttosport: eliminare o quantomeno ritoccare al rialzo le cifre della recompra. Un modo per evitare di perdere il giocatore a condizioni troppo favorevoli per gli spagnoli e rendere l’eventuale ritorno a Madrid più oneroso e meritocratico, in base alla crescita del ragazzo.

Rapporti solidi, trattativa aperta: Jimenez resterà al Milan?

Il Milan ha un ottimo canale di dialogo con il Real Madrid, grazie a una serie di operazioni che negli ultimi anni hanno consolidato i rapporti tra i due club. Il recente caso Brahim Diaz ne è la dimostrazione: dopo tre anni in prestito, il Real ha deciso di riportarlo a casa, ma il Milan ha avuto la possibilità di trattare fino all’ultimo per provare a trattenerlo.

Nel caso di Jimenez, la questione è leggermente diversa, ma il principio è lo stesso: il Milan non vuole farsi trovare impreparato. L’anticipo sulle mosse del Real è strategico, per non dover rincorrere in estate e magari ritrovarsi con le mani legate.

La trattativa con il Real Madrid sarà decisiva per capire il futuro di Jimenez, ma il Milan ha già fatto la sua mossa: blindare il talento spagnolo per non rischiare di perderlo troppo presto.