Milan, l’accordo con il club di Serie A è ad un passo: cessione imminente!

Il Milan si prepara a mettere a segno una nuova cessione: il calciatore lascia il club rossonero ma resta in Serie A.

Dopo una lunga fase di studio, il Milan ha deciso di intensificare ogni tipo di contatto in questi giorni per risolvere alcune questioni legate al mercato, sia in entrata che in uscita. In attesa di sbrogliare il nodo Gimenez, bomber sempre più vicino all’approdo all’ombra della Madonnina, la dirigenza continua a muovere dei passi in avanti anche sul fronte cessioni. In tal senso, sono diversi i calciatori con la valigia in mano in casa Milan, tra questi c’è anche Davide Calabria. Dopo una vita trascorsa a rendere onore ai colori rossoneri, il capitano del club è in procinto di mettere la parola fine alla sua lingua storia d’amore con il Diavolo.

Calabria ai saluti: resta in Serie A

Davide Calabria sembra avere tutte le intenzioni di mettere il punto fine alla sua avventura al Milan. Dopo il poco spazio trovato sin qui, prima con Fonseca e adesso con Conceicao, il terzino destro avrebbe preparato le valigie per partire all’insegna di una nuova esperienza. Ad influire sulla scelta e di conseguenza ad accelerare i tempi sarebbe stata anche il tanto chiacchierato faccia a faccia avvenuto in campo tra Calabria e l’attuale tecnico rossonero al termine di Milan-Parma. Senza contare che nel suo ruolo, il Milan ha fatto la scelta di ingaggiare Emerson Royal in estate e Kyle Walker a gennaio, facendogli chiaramente capire che il suo tempo in rossonero è giunto ai titoli di coda.

Calabria saluta il Milan: imminente il trasferimento al Bologna – (LaPresse) SpazioMilan.itIn seguito a delle attente considerazioni, legate anche al contratto in scadenza a fine stagione e al gelo del club per l’opzione rinnovo, il calciatore classe 1996 avrebbe maturato la scelta di lasciare anticipatamente la società rossonera. Davide Calabria sarebbe sempre più lontano da Milanello, ma il suo futuro resta in Serie A. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, il capitano rossonero sarebbe promesso sposo del Bologna.

In queste ore, la società emiliana starebbe cercando di portare in stato avanzato la trattativa con il Milan. Intanto, il club rossoblù si starebbe già garantito il sì dell’esperto difensore. Davide Calabria, infatti, dovrebbe sottoscrivere con il Bologna un contratto fino a giugno. L’idea della compagine emiliana è quella di ingaggiare il calciatore a titolo definitivo. I due club starebbe discutendo sul possibile indennizzo.

Non solo Calabria, un altro difensore dice addio al Milan

Il club rossonero ha deciso di dare vita ad una vera e propria rivoluzione in questa fase della stagione. Alvaro Morata al Galatasaray, Francesco Camarda verso Monza e Davide Calabria prossimo dal passare al Bologna, ma il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi.

La società lombarda avrebbe aperto anche alla cessione di Fikayo Tomori, centrale inglese vicinissimo dal suo rientro in Premier League. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, sarebbe in dirittura d’arrivo l’operazione che porterebbe il difensore classe 1997 a vestire i colori del Tottenham.

Gli Spurs avrebbero ottenuto il via libera da parte del Milan dopo aver messo sul tavolo un’offerta da 30 milioni di euro. La trattativa è in stato avanzato, il Tottenham sarebbe riuscito a battere la concorrenza dell’Aston Villa. Dopo l’ok da parte del Milan, adesso gli Spurs starebbero attendendo la decisione finale al trasferimento di Fikayo Tomori.