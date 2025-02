Milan, Leao fa infuriare i tifosi: il gesto divide i tifosi

Sui social Rafa Leao divide la tifoseria rossonera: molti non hanno apprezzato il suo gesto.

Ulteriore passo falso per il Milan che termina anticipatamente il cammino in Champions League: con un pareggio il Feyenoord strappa l’accesso agli ottavi di finale in casa del club rossonero.

Sui social arrivano i primi messaggi rivolti ai tifosi da parte dei calciatori: primo fra tutti Theo Hernandez, che tramite un post su Instagram si è scusato pubblicamente per la sciocca espulsione che ha compromesso il resto della partita.

Non si è fatto attendere il commento di Rafael Leao, che si è invece affidato ad una semplice storia. Il messaggio lanciato dal portoghese, però, ha creato non poco scalpore nella tifoseria rossonera.

Leao saluta la Champions: “Ci vediamo presto”

Sul suo profilo Instagram l’attaccante portoghese lancia un messaggio criptico: la tifoseria si divide di fronte alle sue parole.

Tramite una storia Instagram, Rafa Leao esprime i suoi pensieri sull’eliminazione del Milan dalla Champions. La frase “Ci vediamo presto” accompagna una sua foto durante il riscaldamento: si tratta di un chiaro saluto alla competizione europea tanto ambita e un grido di incoraggiamento al resto della squadra rossonera.

Non tutti i tifosi, però, hanno apprezzato appieno il suo messaggio. Per molti, infatti, le parole del portoghese sono un chiaro segnale della volontà dell’esterno di cambiare aria e salutare una volta per tutte Milano. Nonostante le ultime convincenti prestazioni, per i fan rossoneri Leao continua a non sfruttare al massimo le sue enormi potenzialità: la pazienza essere sembra ormai giunta al termine.

Leao suona la carica: ora bisogna agire

Nonostante l’eliminazione dalla Champions League sia una brutta batosta per la rosa guidata da Conceicao, la stagione è ancora lunga e non tutti gli obiettivi del Milan sono definitivamente svaniti. Poche partite separano il club rossonero dalla finale di Coppa Italia: portare a casa un trofeo potrebbe salvare in parte una stagione decisamente altalenante per il Diavolo.

L’obiettivo principale, però, è quello di finire almeno tra le prime quattro posizioni in Serie A, in modo da assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Fallire quest’impresa potrebbe seriamente compromettere il futuro del Milan. Le speranze del club rossonero sono nelle mani di Leao e compagni.

A partire dal prossimo impegno per gli uomini di Conceicao sarà obbligatorio dare il massimo sul campo.