Milan, non è finita: un’altra cessione sblocca Joao Felix

Non è finita con Santiago Gimenez la settimana più turbolenta in casa Milan, perché c’è ancora l’opzione Joao Felix.

Un’opzione, quella per il portoghese, che si sblocca grazie alla trattativa in uscita e non con quella legata a Tomori. Perché per quanto riguarda il difensore inglese, ci sarebbe stato un “no” secco da parte dell’ex Chelsea, che non si trasferirà di nuovo a Londra, con gli Spurs che dovranno guardare altrove. La volontà del calciatore è quella di restare a giocare per il Milan, tant’è che stasera guiderà la difesa di Sergio Conceicao nel derby a San Siro.

Chi invece resta in uscita dopo aver visto sfumato il suo trasferimento che sembrava cosa fatta è un altro dei calciatori che, liberando un posto al Milan, farà spazio all’arrivo dal Chelsea. Un’opzione concreta e che sarà possibile in queste ultime ore di calciomercato.

Calciomercato Milan, non è finita: anche Joao Felix dopo Gimenez

Dopo Santiago Gimenez, il Milan potrebbe chiudere quello che è un altro colpo. Dopo la cessione di Alvaro Morata, confermata e ufficializzata questa mattina dal Galatasaray che in prassi del tutto diverse da quelle a cui siamo abituati in Italia, ancor prima della firma ha annunciato sui social l’arrivo dello spagnolo.

Stesso arrivo di Morata ad Istanbul che ha permesso la realizzazione del colpo Santiago Gimenez per il Milan che, a quanto pare, non sarà il solo. Un altro addio in avanti libera spazio, quello che serve, per l’affare dal Chelsea.

Joao Felix può firmare col Milan non appena si sbroglierà una situazione che si è complicata, ma sulla quale il Milan sta spingendo fortemente per completare la propria mini-rivoluzione invernale dopo aver già chiuso per Walker e Gimenez, con gli addii di Calabria e di Morata.

Un’altra cessione del Milan: si può chiudere subito

Può chiudere subito il Milan, sulla cessione di Okafor che, dopo non aver superato le visite mediche con il Lipsia, è stato rispedito al Milan. Ma senza disfare la sua valigia, potrebbe comunque dire addio ai rossoneri, con destinazione in Premier League. La stessa destinazione che vedrebbe la scelta al Tottenham, oppure al West Ham.

Ultime Milan: le cifre della cessione permettono l’arrivo di Joao Felix

Stando a ciò che riporta La Gazzetta dello Sport, la cessione di Okafor aprirebbe la possibilità di Joao Felix, nell’immediato al Milan. I rossoneri potranno prendere il portoghese anche soltanto in prestito ed è con questa operazione che si chiuderebbe l’affare sull’ex Atletico Madrid.