Milan: non solo Sottil, altro affare con la Fiorentina

I rossoneri continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. La coppia formata da Moncada e Ibrahimovic potrebbe firmare un altro colpo a sorpresa

In casa Milan c’è aria di continuare a rivoluzionare la rosa in vista del calciomercato estivo. Joao Felix e Gimenez hanno confermato la volontà da parte della società di alzare ancora di più il livello della squadra e Moncada sarebbe già al lavoro per consentire al club di poter ambire a giugno a traguardi importanti. Naturalmente la strada fino a luglio è ancora molto lunga e quindi non sono da escludere delle sorprese in questo senso.

Ma nelle ultime ore è uscita fuori l’ipotesi di un nuova operazione tra Milan e Fiorentina. I rapporti tra le due società sono assolutamente ottimi e quindi la fumata bianca non è da escludere. Al termine del campionato le due squadre si incontreranno per capire se questo affare potrà essere concluso oppure no durante il calciomercato invernale.

Calciomercato Milan: affare con la Fiorentina, i dettagli

La Fiorentina nell’ultimo calciomercato ha ripreso i contatti con le big italiane. L’arrivo di Fagioli è sicuramente un esempio, ma in Toscana c’è la volontà di continuare questo rapporto. Da qui l’ipotesi di una nuova operazione con il Milan. Molto comunque dipenderà da come si concluderà la stagione.

Stando alle ultime indiscrezioni, non è da escludere che Milan e Fiorentina possano sedersi ad un tavolo durante il calciomercato estivo per trattare uno scambio Adli-Sottil. Il primo sta facendo molto bene alla corte di Palladino e il tecnico lo vorrebbe volentieri anche la prossima stagione. Naturalmente l’arrivo del figlio d’arte potrebbe consentire di facilitare questa operazione e vedremo se si arriverà alla fumata bianca oppure no. Molto comunque dipenderà dalle prestazioni dell’esterno con la maglia rossonera.

Se Sottil riuscirà a convincere Conceicao, allora lo scambio di calciomercato citato in precedenza potrebbe diventare realtà. Adli attende e spera di scoprire il prima possibile con chi dovrà giocare la prossima stagione.

