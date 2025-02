Milan, nuovo affare in Belgio: scambio con Theo Hernandez

Il Milan guarda in Belgio e potrebbe chiudere un affare molto importante per rinforzare la sua rosa: potrebbe arrivare in uno scambio con Theo Hernandez

La stagione del Milan ha subito un nuovo stop piuttosto importante. Dopo l’eliminazione ai playoff di Champions League per mano del Feyenoord, è arrivato un altro ko pesante per mano del Torino, che ha allontanato ulteriormente l’obiettivo quarto posto. Ora bisogna correre e in molti stanno già mettendo in discussione l’operato di Sergio Conceicao.

L’allenatore portoghese non è ancora riuscito a far coesistere tutta la potenza e la qualità offensiva arrivata con il calciomercato di gennaio e non è riuscito a recuperare un calciatore fondamentale come Theo Hernandez. Il francese sembra ormai sempre più vicino all’addio al club rossonero e al suo posto potrebbe arrivare un promettente talento belga.

L’addio di Theo Hernandez al Milan si avvicina

L’esterno francese in passato è stato un perno dei successi del Milan, compreso l’ultimo scudetto, ma in questa stagione sta ampiamente deludendo le aspettative. Il laterale è stato protagonista negativo di diversi appuntamenti decisivi ed è stato così anche contro il Feyenoord, dove Conceicao e i suoi ragazzi sembravano in pieno controllo della partita prima dell’espulsione del terzino.

Le trattative per il rinnovo di contratto sembrano arrivate a un punto morto e a giugno 2026 si arriverà alla scadenza, per cui conviene a tutte le parti in causa dirsi addio la prossima estate.

Il sostituto di Theo può arrivare dal Belgio

Negli scorsi giorni, vi abbiamo parlato della pista Nuno Tavares, probabilmente il preferito per prendere il posto di Theo Hernandez sulla fascia sinistra, ma Claudio Lotito non ha intenzione di cedere il suo gioiello, se non per offerte molto importante.

Per questo, sta prendendo quota il profilo di Maxim De Cuyper. Il giovane talento del Club Brugge ha fatto bene anche contro l’Atalanta in Champions League e ha già esordito con la Nazionale belga, mostrando tutte le sue qualità.

La sua valutazione è salita a 15 milioni di euro, ma è una cifra che il Milan può permettersi di spendere, soprattutto se riuscisse a cedere bene Theo Hernandez. Lo scorso gennaio il Como aveva messo sul piatto più di 50 milioni di euro, ma era stato il calciatore a rifiutare. De Cuyper potrebbe essere per caratteristiche il suo sostituto naturale, anche se bisognerà dargli un periodo di ambientamento nel calcio italiano.