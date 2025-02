Milan, nuovo gesto di Theo Hernandez: parole fortissime

Theo Hernandez è stato protagonista negativo della partita contro il Feyenoord in Champions League: il terzino ha fatto un nuovo gesto per il Milan

I rossoneri sono finiti fuori dalla Champions League per mano del Feyenoord ed è sembrato quasi uno scherzo del destino, visto che gli olandesi avevano ceduto un paio di settimane prima Santiago Gimenez proprio al Diavolo. Il bomber ha anche provato a essere decisivo, trovando subito il gol al ritorno che sembrava l’inizio della rimonta.

Un match che sembrava in controllo, però, si è complicato per via dell’espulsione di Theo Hernandez. La follia del francese è costata carissimo al Milan che ha perso quello che ormai era il principale obiettivo stagione, dopo il pareggio degli olandesi. A distanza di diverse ore è arrivato un nuovo gesto da parte del terzino mancino.

Il gesto di Theo Hernandez dopo l’eliminazione contro il Feyenoord

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Theo Hernandez avrebbe preso la parola dopo l’eliminazione e avrebbe chiesto scusa alla squadra per averli lasciati in dieci uomini contro il Feyenoord. L’inferiorità numerica si è poi rivelata decisiva, visto che gli olandesi sono riusciti a pareggiare e quindi a strappare il pass per gli ottavi di finale.

Il gesto è stato sicuramente apprezzato, anche perché fatto da un campione che nelle passate stagioni ha scritto la storia del Milan, ma ora tutti si aspettano un cambio di passo, visto che le prestazioni del francese hanno a lungo disatteso le aspettative, anche oltre ogni ragionevole dubbio.

Di sicuro, ora Sergio Conceicao deve trovare il modo di sistemare le cose e ridare motivazione a un gruppo che, nonostante delle ottime individualità, non è mai riuscito davvero a trovare la continuità attesa in questa stagione.

Le strade di Theo e del Milan sono pronte a dividersi

A prescindere dalle scuse di Theo Hernandez, ora pare davvero difficile che, dopo una stagione del genere, l’esterno decida di rinnovare il suo attuale contratto con il Milan.

La soluzione più probabile, a un anno dalla scadenza, è che le strade si dividano, ma bisogna capire quale big potrebbe interessarsi concretamente al calciatore dopo una stagione molto negativa. Ricordiamo che a gennaio era arrivata un’offerta molto importante da parte del Como, superiore ai 50 milioni di euro, ma era stato il terzino a rifiutare.