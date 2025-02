“Devono andare via!”: Milan, la sentenza condanna pesantemente i pilastri rossoneri

Milan, la sentenza che condanna pesantemente i pilastri rossoneri: ecco tutti i dettagli

Dopo l’eliminazione definitiva del Milan dalla Champions League nella sfida di ritorno contro il Feyenoord, non sono mancante di certo alcune battute piuttosto polemizzanti. La sconfitta e di conseguenza l’addio alla massima competizione lascia indubbiamente un sapore amaro sulla bocca dei vari tifosi che a San Siro hanno dovuto dire addio, delusi ed amareggianti, ad un progetto che strutturato diversamente poteva regalare qualche gioia. Dure sono state le parole di volti noti del panorama calcistico che non hanno perso tempo a gettare fuori la sentenza sulla prestazione carente del Diavolo. Non solo il Milan fuori dalla Champions League ma anche Atalanta ed la Juventus, che si aggiunge alla lista.

Milan, Michele Criscitiello su Conceicao:”Non puoi prendere un allenatore incapace nella gestione e nella lettura”

Il direttore Michele Criscitiello è intervenuto negli studi di Sportitalia commentando l’eliminazione in Champions League del Milan in seguito alla sconfitta riportata in casa nella gara di ritorno dei play-off contro il Feyenoord: “Conceiçao in conferenza stampa si è preso tutte le colpe. Theo Hernandez, Leao, le figurine di questo Milan che ha finito, forse, anche Ibrahimovic dovrebbe dire addio a questa breve carriera da dirigente. che probabilmente, anzi, sicuramente, è un ruolo che non gli appartiene”. esordisce il giornalista utilizzando parole piuttosto forti nei confronti della società rossonera.

Ancor più focosa è stata l’analisi della gestione dell’allenatpre del Milan, Sergio Conceicao, che secondo Criscitiello è stata letteralmente scadente: “Il Milan segna dopo un minuto. Togliere l’attaccante sull’1-0 per poi incartarti, subisci gol, devi mettere Abraham e togli l’unico terminale offensivo, significa che stai facendo l’anti-calcio. Conceiçao, lo avevamo detto all’esonero di Fonseca, prendi Conceiçao, va via Fonseca, la toppa è peggio del buco. Perché non puoi prendere un allenatore incapace nella gestione e nella lettura”



Criscitiello duro su Hernandez e Leao: “Devono andare via”

Dopo le parole pronunciate da Michele Criscitiello sia sulla disposizione attuale della squadra e sullo stesso allenatore, il giornalista ha preso in esame anche Theo Hernandez e Rafa Leao pronunciando affermazioni piuttosto impegnative. Preso di mira soprattutto il cambio di look del calciatore francese che nelle ultime partite ha sfoggiato dei capelli rosa che hanno lasciato perplesso proprio il giornalista: “Oggi stiamo parlando di disastri, singoli ovviamente, perché se uno va in campo con i capelli rosa significa che la società è assente. Una società presente, seria, non consente ad un plurimiliardario di andare in campo con i capelli rosa”

Dopo la prima ammonizione di Hernandez, il calciatore francese ha rimediato un altro cartellino con conseguenze espulsione a causa di una simulazione nell’area avversaria. Un duro colpo per il Diavolo che si è ritrovato a fronteggiare una sfida, già dall’inizio difficoltosa, a soli 10 uomini:

“Uno che è già ammonito si mette a fare una simulazione Ibrahimovic lo giustifica quali. Theo Hernandez deve andare via dal Milan, Leao deve andare via dal Milan. Cicli finiti e stra finiti“.

Parole durissime, quindi, nei confronti dei due leader del Milan, ma non solo.