Rottura Pulisic-Conceiçao, l’americano rompe il silenzio: il comunicato del club

Il Milan esce allo scoperto dopo le voci riguardanti una presunta rottura tra Conceiçao e Pulisic. Di seguito il comunicato del club rossonero.

La mancata partecipazione al G8 di Champions League ha incrinato ulteriormente l’equilibrio all’interno dello spogliatoio del Milan. La doppia ingenuità di Theo Hernandez, che ha condizionato pesantemente le sorti del round decisivo contro il Feyenoord, non è l’unico fattore che sta rendendo ancor più difficile una situazione profondamente complicata a Milanello. Diversi calciatori stanno deludendo le componenti della società. Il rischio di un altro ridimensionamento della rosa si fa sempre più probabile, dopo l’ultimo mercato di gennaio che ha cambiato di parecchio il volto della formazione.

Scontro Pulisic-Conceiçao, il Milan esce allo scoperto: la nota

Come se non bastasse, nella giornata odierna, l’edizione di “Repubblica” aveva reso note le storie tese tra Sergio Conceiçao e Christian Pulisic, il quale aveva messo la società di fronte ad un aut aut: o la panchina del tecnico sarebbe saltata o sarebbe stato lui a cercare altri lidi, a causa di una crepa profonda nel rapporto con il timoniere ex Porto. In merito ad una questione così delicata, il club di via Aldo Rossi non è rimasto in silenzio.

Di seguito il comunicato del Milan, pubblicato sui principali canali della società, che riporta le affermazioni di Pulisic:

“Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”.

Pulisic-Conceiçao, allarme rientrato: l’esterno smentisce le voci della rottura col tecnico

Smentite, quindi, le voci che vedevano distanti l’allenatore portoghese e l’esterno americano. A spegnere il fuoco ci ha pensato quindi il diretto interessato, giurando amore al club e facendo rientrare qualsiasi allarme di una diatriba con il tecnico ex Porto. Una nota che quindi fa tirare un sospiro di sollievo al popolo rossonero, per cui Pulisic è uno dei pupilli.

L’ex Chelsea e Borussia Dortmund ha alzato l’asticella in questa stagione, mettendo a referto 12 reti e nove assist in 33 presenze stagionali. Il Milan e Conceiçao non possono fare a meno della costanza di rendimento dell’americano, il quale evidentemente non ha alcuna intenzione di ammutinare contro l’allenatore.