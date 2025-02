Milan, out Pulisic: altro problema

Brutte notizie per quanto riguarda i rossoneri. L’americano continua ad avere un piccolo problema dal quale non riesce a ‘guarire’

Il primo crocevia della stagione per il Milan è arrivato. Serve ribaltare il risultato contro il Feyenoord per continuare il proprio cammino in Champions League. Un obiettivo non assolutamente semplice considerato che gli olandesi hanno dimostrato di essere molto solidi dietro e di poter colpire in contropiede. Di fronte una squadra che alla ricerca di una sorta di una svolta perché anche contro il Verona non ha pienamente convinto.

Intanto, però, il Milan si trova ad affrontare un problema Pulisic. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, l’americano non sta attraversando il miglior momento della propria stagione e Conceicao ha preso una decisione molto importante sul giocatore. Una scelta che era comunque nell’aria per diversi motivi, ma diventata reale solamente in questi ultimi giorni.

Milan: problema Pulisic, cosa sta succedendo

Nella prima parte di stagione Pulisic è stato sicuramente l’arma in più di questo Milan. L’americano ha aiutato molto i rossoneri nell’ottenere i risultati sperati e tutti hanno visto nel giocatore quel trascinatore che era mancato in passato. Ora, però, anche a causa di qualche infortunio, l’esterno non è più quello di qualche settimana fa e si è deciso di centellinare il suo utilizzo per consentirgli di ritrovare la forma.

Per questo motivo contro il Feyenoord inizierà dalla panchina. Una scelta fatta sia per una condizione non proprio eccezionale, ma anche per avere una squadra più equilibrata. L’attacco a quattro in questo momento non è assolutamente una ipotesi realizzabile se tutti non sono al massimo della forma e sappiamo come ad oggi Pulisic non lo è. Da qui la scelta di mettere un attimo nel cassetto la possibilità di schierare una formazione offensiva e mettere Musah come una sorta di equilibratore del tutto.

Naturalmente Pulisic si trasforma in un’arma fondamentale a gara in corso soprattutto se si dovesse rivelare una gara molto aperta. La scelta finale spetterà a Conceicao, ma per adesso l’americano è pronto a diventare l’uomo in più dalla panchina.

Milan, Pulisic dalla panchina contro il Feyenoord

Per Pulisic una panchina contro il Feyenoord che è una sorta di possibilità di rifiatare in vista di un finale di stagione molto impegnativo dove l’americano serve assolutamente per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.