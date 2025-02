Milan, pazza idea per il nuovo allenatore: c’entrano Theo e Leao

Il k.o. di Torino ha fatto scricchiolare la panchina di Conceiçao. Arriva quindi una proposta a sorpresa sul successore, attraverso una suggestione che riguarderebbe anche Theo e Leao.

Ennesimo momento di grande incertezza nella stagione del Milan, che sembra non aver sviluppato gli anticorpi da situazioni simili. All’eliminazione dalla Champions League ad opera del Feyenoord si è aggiunta anche la caduta all'”Olimpico- Grande Torino”, che ha fatto sprofondare i rossoneri a -8 dal quarto posto, occupato dalla Juventus. Un altro obiettivo rischia di sfuggire dalle mani di Leao e soci, per cui ora il raggiungimento della zona Champions diventa quasi un’impresa. La sensazione è che neanche l’eventuale conquista della Coppa Italia potrebbe salvare Sergio Conceiçao dall’esonero.

Milan, senza Champions Conceiçao esonerato: spunta una suggestione

La mancanza di veri leader all’interno del gruppo squadra è stata, ancora una volta, la discriminante. Paradossalmente, coloro che dovrebbero essere i pilastri della formazione rossonera sono quelli che stanno maggiormente deludendo (vedi Theo contro il Feyenoord e Maignan contro il Toro, assieme ad altre leggerezze di troppo). Qualcosa non va dentro lo spogliatoio del Milan, e a farne le spese potrebbe essere proprio l’allenatore, ma anche il terzino francese e Leao, possibili sacrificati di lusso in estate.

I due che, fino a pochi mesi fa, componevano l’esplosiva coppia denominata Theao, non stanno dando le risposte attese dalla tifoseria. Anche Marco Parolo al podcast DAZN “Step on Football”, ha criticato i due esterni, ritenuti grandi talenti ma non in grado di essere leader. Gli ha fatto eco Valon Behrami, che ha aggiunto:

“Ho la sensazione che Conceiçao non verrà confermato! Venderei Theo e Leao e prenderei Gasperini.“

Clamoroso Milan, Behrami. “Prenderei Gasperini dopo aver venduto Theo e Leao”

Secondo l’ex centrocampista, tra le altre, di Lazio e Genoa, le cessioni di Theo e Leao sarebbero un compromesso per arrivare al tecnico dell’Atalanta. Pochi giorni fa l’allenatore orobico aveva annunciato l’intenzione di non voler rinnovare il contratto con il club bergamasco, in scadenza nel 2026. Si sono aperte così le porte di un addio già a fine stagione o, al più tardi, tra un anno e mezzo, quando Gasp sarà “libero”.

La notizia ha subito destato l’interesse di alcune società top in Italia, che potrebbero fare carte false per avere un condottiero che ha cambiato la storia dell’Atalanta con un calcio spesso scintillante. Chissà che la suggestione di Behrami possa essere presa in seria considerazione dal Milan.