Milan, rottura totale: la presa di posizione del giocatore spiazza Ibrahimovic!

Un calciatore del Milan ha preso una posizione ben chiara sul proprio futuro e la scelta lascia di stucco Ibrahimovic e tifosi

Dopo diverse polemiche e settimane di duro confronto tra tifosi e società, ora in casa Milan – perlomeno in ambito mercato – si respira un’aria pulita. I rinforzi arrivati durante quest’ultima sessione di mercato, se pur con ritardo, hanno cucito alcune ferite all’interno del mondo rossonero. Adesso l’obiettivo è rincorrere le concorrenti in campionato e macinare punti per recuperare il terreno perso per mancanza di continuità. Nel frattempo però un calciatore ha preso una decisione che ha spiazzato completamente Ibrahimovic, ora avvisato. Il giocatore è stato chiaro e ha rotto con il club, ora le parti sono alla ricerca di un punto d’incontro.

Jovic verso l’addio: è rottura con il calciatore

Il Milan dopo aver affrontato una settimana frenetica a cavallo tra la fine del mercato e il derby, non trova pace. Se da un lato i risultati positivi stanno cominciando ad arrivare, dall’altro ci sono alcune problematiche all’interno dello spogliatoio. Avere un gruppo determinato e compatto è molto importante per affrontare al meglio la stagione senza distrazioni.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il contratto di Luka Jovic – in scadenza – non sarà prolungato. Il calciatore da diverso tempo ha già le valigie pronte, in quanto non al centro del progetto di Fonseca prima e Conceicao dopo.

Il centravanti serbo in questo mese ha avuto diverse proposte – si legge da Schira – da club turchi, italiani, francesi e russi. Offerte che ha declinato senza troppe riflessioni, scatenando l’ira della dirigenza rossonera. La scelta di restare al Milan, seppur consapevole di essere ai margini della rosa, ha fatto infuriare molto la società che ora a fine stagione si libererà a zero del calciatore, dopo aver deluso di molto le aspettative.

Milan, Jovic via: le alternative di certo non mancano

La cessione ormai certa a parametro zero di Jovic al termine della stagione non porterà complicazioni al Milan e Conceicao. La formazione rossonera è pressoché folta e ricca di alternative valide al serbo, mai capace di brillare. Nuovi volti si sono già visti nella giornata di ieri e hanno subito rapito il cuore dei tifosi.

L’arrivo di calciatori importanti in quest’ultima sessione invernale fa stare tranquillo Conceicao. Gimenez sarà il centravanti attuale e quello del futuro, un bomber vero che vede la porta con continuità.

Per quanto riguarda Joao Felix invece, a giugno farà ritorno al Chelsea in quanto si tratta di solo prestito oneroso senza possibilità di riscatto. Se il calciatore farà bene, difficilmente il Milan resterà fermo: il club è pronto a cercare la soluzione migliore per aggiudicarselo a titolo definitivo.