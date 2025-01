Mercato Milan, Jovic verso l’addio: un club di Serie A lo corteggia

I rossoneri non sono convinti di voler tenere ancora Jovic, l’ex Eintracht Francoforte può ancora rimanere nel campionato italiano.

Il Milan dopo aver battuto il Parma in una partita al cardiopalma, si è gettato a capofitto sul mercato per cedere e mandare via chi non sta dando una mano alla causa rossonera. L’acquisto di Kyle Walker ha portato una ventata d’aria fresca alla formazione di Sergio Conceicao che ora vuole credere nel sogno Champions. Alcuni calciatori del Diavolo non sono considerati all’altezza dell’obiettivo finale, per cui si proverà a lavorare in uscita in questi ultimi giorni. Uno dei partenti potrebbe essere Luka Jovic.

I tifosi credono che sia giusto separarsi da Jovic visto lo scarso minutaggio di questa stagione che non gli ha permesso di dare il giusto apporto alla causa rossonera.

Jovic può salutare il Milan, prossime ore decisive per il futuro del serbo

Il calciatore serbo negli ultimi anni aveva parecchio aiutato il club in Via Aldo Rossi ma quest’anno invece pare diverso, non è più lo stesso calciatore che subentrava dalla panchina e la risolveva. È accaduto in più situazioni. Ora con Morata e Abraham lo spazio è poco, troppo poco per l’ex giocatore del Real Madrid che non riesce a trovare la condizione fisica in gara e poi incidere. Il calciatore classe 97’ potrebbe ancora rimanere nel campionato italiano. Ci sono dei club di Serie A interessati a lui, in particolare uno: il Monza.

Jovic lascerebbe il Milan dopo quasi due stagioni accanto al Diavolo. Nelle prossime ore l’attaccante serbo incontrerà il suo entourage per valutare la proposta del club brianzolo.

Jovic lascia il Milan ma rimane in Lombardia, il Monza in pressing

Per Jovic dunque persiste la possibilità di rimanere in Lombardia, spostarsi di poco dalla sua attuale abitazione per una nuova avventura. Un passo indietro per la sua carriera ma che potrebbe dargli una mano nell’immediato futuro, quando a 30 anni sarà nel pieno della maturità calcistica. A parlare di Jovic in ottica Monza è stato il noto giornalista e esperto di mercato Matteo Moretto, uno tra i più informati sul mondo Milan.

L’attaccante però pare ancora non convinto della destinazione, Galliani si aggiornerà nuovamente con i rossoneri nelle prossime ore visto che il tempo è poco. Intanto stasera il Monza avrà una gara importantissima contro il Genoa.