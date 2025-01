Problema Jovic in casa Milan: il bomber ha già rifiutato due offerte

L’attaccante del Milan Luka Jovic è destinato a dire addio. Al momento però la situazione non è semplice e il reparto rossonero è ingolfato.

In casa Milan c’è un problema attacco. Il club rossonero sta lavorando senza sosta per rinforzare la rosa ma – anche e soprattutto per questioni di lista – servono prima le uscite. Il reparto offensivo vede in questo momento troppi giocatori e la società deve cedere quelli ormai in uscita. Conosciamo tutti il caso di Noah Okafor la cui cessione al Lipsia è saltata in extremis.

Ma non è l’unica trattativa che vede protagonista giocatori rossoneri. Un giocatore ormai da tempo in uscita è Luka Jovic, attaccante serbo e numero 9 rossonero. Una scelta che neanche è piaciuta molto ai tifosi e il giocatore oltre a non convincere è costantemente alle prese con problemi fisici. Difficoltà di mercato per il club rossonero, specialmente per la situazione relativa a Jovic.

Occhio Milan, e ora cosa fare con Jovic?

Secondo quanto riporta Tuttosport il giocatore è ormai fuori dal progetto tecnico e il Milan lavora per liberarsene. Non è semplice e al momento lui ha già rifiutato due offerte interessanti provenienti da Russia e Turchia, il Milan spera di cederlo entro la fine del mercato e liberarsi di un ingaggio e un giocatore poco utile alla causa. In questa prima parte di stagione Jovic ha collezionato solo 3 presenze e 78 minuti di gioco.

Nelle ultime ore inoltre il Monaco ha chiesto informazioni al suo agente Fali Ramadani e il Milan spera nel buon esito della trattativa. Anche per evitare un altro giocatore fuori lista e un nuovo caso di mercato.