Milan scatenato, ennesimo colpo di mercato: spunta anche la contropartita

Ultime ore frenetiche di mercato e il Milan è assoluto protagonista. Ennesimo colpo e la società rossonera lavora senza sosta.

Dopo il pari e una buona prestazione nel derby il Milan è letteralmente scatenato sul mercato. Ancora colpi in entrata e la società rossonera non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’ultima settimana ha visto il club protagonista con diversi colpi in entrata: Walker, Joao Felix e Santiago Gimenez e non c’è alcuna intenzione di fermarsi.

In queste ore il club ha perfezionato la cessione di Ismael Bennacer al Marsiglia e la società lo ha subito sostituito con un giovane talento di serie A, un giocatore che sta facendo molto bene. I rossoneri hanno perfezionato l’accordo, c’è la conferma anche del giornalista Fabrizio Romano.

Mercato Milan, è tutto fatto: arriva l’ennesimo colpo

Il giornalista Fabrizio Romano ha confermato, Warren Bondo è un nuovo giocatore del Milan. C’è il consueto Here We Go e il giocatore si trasferisce a titolo definitivo. Il giocatore sostituisce di fatto in rosa Ismael Bennacer, Bondo ha ben figurato con il Monza e ora fa il grande salto in una big.

Percorso inverso invece per il giovane rossonero Zeroli che andrà al Monza in prestito, un modo per concedere alla squadra di Bocchetti un sostituto all’interno della rosa.