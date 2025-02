Milan, Shevchenko non ha dubbi sul derby: “Punto tutto su di loro”, poi su Conceicao

Le parole di Shevchenko in vista del derby infiammano l’ambiente rossonero, con l’ucraino che crede in alcuni calciatori

Il derby tra Milan e Inter che andrà in scena nel tardo pomeriggio a San Siro è stato infiammato ulteriormente dalle parole dell’ex rossonero, Andriy Shevchenko, uno che di derby di certo se ne intende.

Chi la spunterà tra le due sicuramente darà un forte colpo morale e mentale alla propria stagione, così da poterla proseguire al meglio in ogni competizione. I rossoneri arrivano con gli ultimi due derby dalla propria parte, tra cui quello in Supercoppa che ha permesso a Conceicao di vincere il suo primo trofeo con il Milan.

Ormai è passato un mese da quella rimonta in finale di Supercoppa Italiana che sembra essere un lontano ricordo. Da lì in poi il Milan ha continuato ad inciampare, senza mai trovare una continuità di risultati.

Il Diavolo ora, dopo la sconfitta europea, ha l’obbligo di rialzare la testa. A San Siro, il Milan non perde dal 29 ottobre.

Sheva ci crede e suona la carina: le sue parole

Andriy Shevchenko, tramite un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato a proposito del derby di oggi. L’ex rossonero ha suonato la carica e raccontato chi secondo lui sarà il protagonista.

Immancabile anche un pensiero verso il suo collega, Conceicao, che ha cambiato faccia al Milan.

Sul derby: “Sarà molto aperto e spettacolare, le motivazioni conteranno di più rispetto agli schemi tattici” – ha raccontato Sheva.

L’ucraino ha parlato di chi secondo lui potrà dire tanto in questa sfida: “Leao, Maignan per il Milan e Lautaro e Mkhitaryan per l’Inter possono essere decisivi. Da Leao tutti si aspettano leadership – dice Sheva – anche nel derby“.

Su Conceicao: “Il nuovo tecnico con il suo arrivo ha dato una scossa importante e provocato una reazione. Ora c’è bisogno di dare continuità ai risultati” – conclude Shevchenko.

Verso Milan-Inter: quante assenze per Conceicao

Sfidare l’Inter non è mai semplice, figuriamoci nel periodo finale di calciomercato dove ci sono molti colpi di scena. Il Milan è molto concentrato a rinforzare la propria rosa e, per via di alcune problematiche e cessioni, dovrà fare a meno di calciatori importanti.

Conceicao schiererà il suo 11 migliore possibile, in attesa di avere a completa disposizione Gimenez arrivato dal Feyernood.

La dirigenza rossonera, nonostante il ritardo, sta intervenendo sul mercato. Ciò ha portato a diverse problematiche, come assenze pesanti. Morata e Calabria non saranno ovviamente del match, visti i loro passaggi rispettivamente a Galatasaray e Bologna.

Assente anche Fofana per squalifica, oltre agli infortunati Florenzi, Loftus-Cheek, Emerson Royal e Origi.