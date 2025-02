Milan, sorpresa Conceicao: mette fuori un titolare, svelato il motivo

La sorpresa è piazzata da Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese, come anticipano in mattinata, metterà fuori un titolare.

Una scelta particolare e a sorpresa quella che riguarda il Milan, con uno dei giocatori tra le seconde linee che sarà promosso al ruolo da titolare, in una posizione di campo “diversa” dal solito.

Anticipa le scelte che farà da qui in avanti il tecnico portoghese, La Gazzetta dello Sport, che ha infatti svelato una nuova esclusione dopo ciò che si è visto già nelle giornate precedenti da parte dell’allenatore milanista. Tra Champions League e impegni in campionato, ecco cosa farà al Milan, il tecnico Conceicao, pronto ai cambi.

Milan, Conceicao cambia: di nuovo fuori un titolare

C’è bisogno di cambiare, le rotazioni daranno modo a Conceicao – adesso che ne ha di soluzioni lì in avanti – di dare equilibrio sia nella singola partita di Champions League, evitando i quattro attaccanti tutti assieme se si considera la batteria offensiva del club milanista tra Santiago Gimenez, Joao Felix, Pulisic e Leao, sia di dare spazio a chi ha giocato meno.

Rotazioni che permetteranno a chi dovrà riposare, di rifiatare ed essere poi in condizione di quel che saranno gli appuntamenti importanti del Milan che in campionato insegue e in Champions League ha bisogno di passare il turno, approdando agli ottavi della stessa manifestazione Uefa.

Si tratta di un titolare che, come svelato dalla rosea, sarà messo di nuovo fuori dopo alcune esclusioni già vissute nell’arco di questa stagione. Anche nell’ultimo appuntamento in Serie A tra Empoli-Milan si era infatti vista l’esclusione di Rafael Leao, confermata pure per la gara contro il Feyenoord. A riportarlo è il quotidiano italiano.

Scelta su un titolare: messo fuori, giocherà Terracciano

Un titolare fuori, di nuovo, dopo quanto già è successo ad Empoli. È la scelta di Sergio Conceicao, possibile, per Feyenoord-Milan in Olanda. Mercoledì sera i rossoneri giocheranno in Champions League e, al posto di Rafael Leao potrebbe vedersi, dal primo minuto, Filippo Terracciano. Questa è l’alternativa che svelano dalla rosea, qualora si dovesse evitare, appunto, la batteria offensiva e tanto “spregiudicata” nell’assetto tattico di Conceicao, che valuta nel nome di Terracciano il giusto equilibrio che vorrà dare al Milan, per evitare di scoprirsi troppo.

Feyenoord-Milan: le probabili formazioni

Quelle che seguono, in ogni caso, sono le possibili scelte nelle probabili formazioni di Feyenoord-Milan. Da chiarire chi ci sarà in panchina mercoledì sera, per la formazione olandese.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Read, Hancko, Trauner, Smal; Milambo, Beelen, Stengs; Paixao, Ueda, Moussa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Pavlovic, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Terracciano; Gimenez.