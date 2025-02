Milan: svolta Leao, ‘nuovo’ ruolo per il portoghese

Il portoghese continua ad essere decisivo in casa rossonera. E per questo motivo Conceicao ha una idea molto chiara sul giocatore

L’ingresso contro il Verona ha cambiato la partita. Leao, nonostante partite non sempre all’altezza, continua a rappresentare una sorta giocatore fondamentale per Conceicao. Il portoghese ha dimostrato di poter dare una mano importante ai rossoneri anche se per il momento è mancata la continuità. Per questo motivo in casa Milan si sta ragionando sulla possibilità di dare un nuovo ruolo al lusitano per le prossime settimane.

Secondo le informazioni di Pianeta Milan, i rossoneri potrebbero decidere di valutare un ruolo differente per quanto riguarda Leao a partire dalla prossima partita. Un qualcosa di davvero differente e destinato a cambiare un po’ il destino per quanto riguarda il portoghese. Naturalmente siamo al momento del campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà. Di certo Conceicao sta riflettendo su come utilizzare il giocatore.

Milan: Leao cambia ruolo, i dettagli

Il Milan e Conceicao sono pronti ad avere un Leao in formato diverso almeno per il momento. La continuità al portoghese, come abbiamo raccontato in precedenza, non c’è mai stata e per questo motivo si sta pensando alla possibilità di portare il calciatore ad un ruolo diverso per quanto riguarda le gerarchie.

L’ultima idea è quella di sfruttare Leao come arma a gara in corso. Il portoghese ha dimostrato di poter cambiare la partita dalla panchina e per questo motivo sono in corso tutte le valutazioni del caso. La volontà dei rossoneri e di Conceicao è sicuramente quella di portare il calciatore a rendere nel migliore dei modi e quella potrà essere una soluzione. Siamo al momento nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà magari già a partire dalla partita con il Feyenoord.

Naturalmente in questi casi l’ultima parola spetterà a Conceicao. Ma in casa Milan si pensa a come riuscire a sfruttare nel migliore dei modi Leao e quindi la risposta definitiva l’avremo nelle prossime settimane.

Milan: Leao dalla panchina contro il Feyenoord?

Leao a gara in corso sta dimostrando di essere sempre più decisivo e per questo motivo il Milan ragiona sulla possibilità di farlo partire dalla panchina e metterlo in condizione di renderlo a suo agio.