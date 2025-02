Occhio Milan, assalto totale della big per Leao: offerta con lo scambio

Il futuro del giocatore portoghese Rafa Leao non è cosi sicuro. Proseguono i rumors di mercato attorno al campione portoghese.

Che sia a gara in corso o dall’inizio Rafa Leao è un uomo chiave all’interno di questo Milan. Il club rossonero vive a sprazzi un pò come i suoi campioni, alti e bassi ed un rendimento che manca di continuità e per questo il club è in questo momento fuori dalla zona Champions League. D’altronde la squadra lo ha dimostrato nei derby o in gare come contro Juve e Real Madrid, il club rossonero può competere ad altissimo livello ma serve continuità, specialmente a Rafa Leao.

Leao sempre più decisivo in questo Milan

Non era al meglio e per questo Conceicao lo aveva messo in panchina, poi però il Milan ha avuto difficoltà e l’ingresso di Leao ha cambiato la gara. Dopo un paio di spunti negativi Leao ha creato – insieme a Jimenez – la rete decisiva di Santiago Gimenez, lesto a insaccare a porta vuota dopo una magia di Rafa. In un modo o nell’altro Leao ha un ruolo chiave per la formazione rossonera.

Il Milan ha blindato Leao con un contratto e il giocatore sta bene a Milano ma si inseguono i rumors di mercato su Rafa e diversi top club esteri sono sulle tracce del giocatore. Dopo Kvaratskhelia – che a gennaio ha salutato la serie A per il Psg – un altro big del nostro campionato potrebbe salutare e il futuro di Leao è al momento incerto; inoltre in Spagna sono certi, una big ha messo nel mirino il talento portoghese.

Leao alla big europea, spunta l’offerta con lo scambio

Secondo quanto riporta il portale Elnacional.es il Barcellona sarebbe pronto ad un vero assalto nei confronti del campione portoghese. Il talento lusitano piace a diversi club e il Barcellona sta sondando il terreno per presentare un’offerta in estate, sarebbe intenzionato anche a offrire uno scambio al club rossonero.

Va sottolineato che negli ultimi anni il Barcellona ha dovuto fare i conti con alcune problematiche economiche, non è semplice fare i conti con questa situazione e la società deve prima vendere e poi comprare, altrimenti risulta molto complicato. Il club blaugrana – secondo il portale iberico – starebbe valutando la possibilità di offrire Ferran Torres come parziale contropartita per arrivare a Leao, oltre ad un importante conguaglio.

Al momento sono possibilità ma il Barcellona ci crede e occhio quindi a quello che potrebbe rivelarsi un clamoroso affare in estate con Rafa Leao protagonista.