Milan, svolta Pulisc: ecco dove giocherà fino al 2029

Svolta improvvisa per il futuro di Christian Pulisic: il Milan ha deciso il futuro dello statunitense

C’è aria di rivoluzione in casa Milan. In molti infatti lasceranno i rossoneri la prossima estate al termine di una stagione finora deludente

I recenti risultati del Milan, eliminato in Champions League e sconfitto dal Torino in campionato, stanno spingendo la società a fare serie riflessioni sul futuro. Partendo dalla stessa dirigenza che potrebbe mutare radicalmente. Non è certa, infatti, la permanenza in rossonero di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic con il club alla ricerca di un direttore sportivo di grande esperienza per programmare la prossima stagione.

Novità potrebbero esserci anche in panchina. La permanenza di Sergio Conceicao al Milan è inevitabilmente legati ai risultati sportivi. In particolar modo, senza qualificazione alla prossima Champions League – dunque senza quarto posto in classifica – il tecnico portoghese chiuderebbe prematuramente la sua esperienza alla guida del Milan. Un addio sicuramente prematuro dopo il grande entusiasmo al suo arrivo dopo l’esonero del connazionale Paulo Fonseca. E a cambiare sarà anche il volto dell’organico che verrà privato di alcuni giocatori apparentemente intoccabili fino a non molto tempo fa.

Calciomercato Milan, deciso il futuro di Pulisic

Importante sarà la sfida di domani sera col Bologna, quando i rossoneri recupereranno il match valevole per la nona giornata di campionato. Sarà il primo di due scontri diretti consecutivi per la zona Europa dato che domenica Maignan e compagni affronteranno la Lazio di Marco Baroni.

Sei punti che possono valere doppio in pochi giorni. Due partite che potrebbero incidere molto sul futuro del Milan. Al di là di quello che sarà il posizionamento finale in campionato, in casa Milan c’è la sensazione di una imminente rivoluzione che passerà inevitabilmente per la sessione estiva di calciomercato. Diversi giocatori, finora importanti per le sorti della squadra, verranno ceduti.

Occhio, in tal senso, alle posizioni di Rafael Leao, Theo Hernandez, Mike Maignan e non solo. Tra i giocatori in bilico ci sarebbe stato anche Christian Pulisic, ma come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha deciso di blindare lo statunitense con il rinnovo di contratto. Dopo aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale di Tijjani Reijnders, ora toccherà all’ex Chelsea. Pulisic si legherà al Milan con un nuovo accordo valido fino al 2028 con opzione per un’altra stagione, dunque fino al 30 giugno del 2029. L’ingaggio netto annuale passerà da quattro a cinque milioni di euro a stagione, più bonus.