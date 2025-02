Milan, svolta sul futuro: resta in rossonero a sorpresa

La società rossonera ha deciso di confermarlo nonostante i numerosi rumors sul suo nome.

In casa Milan è sempre tempo di riflessioni. La prima squadra sembra aver messo da parte il caos che ha regnato nella prima parte di stagione, ritrovando la giusta via grazie al carisma di Conceicao e alla rivoluzione del mercato invernale. Non si può dire lo stesso invece per il Milan Futuro: il club è attualmente in zona play-out, le prestazioni non convincono e i risultati positivi stentano ad arrivare. La dirigenza rossonera è dunque chiamata a prendere decisioni importanti per il futuro della seconda squadra, cercando di invertire la rotta e uscire una volta per tutte dalle zone basse della classifica.

Arriva la conferma per Bonera: non sarà esonerato

Nonostante le numerose voci su un suo possibile esonero, l’ex difensore del Milan resterà alla guida del Milan Futuro, cercando di risollevare il morale della squadra.

Daniele Bonera resterà sulla panchina del Milan Futuro. Il rendimento dell’ex rossonero sulla panchina della seconda rosa continua a deludere le aspettative settimana dopo settimana: appena 22 punti in 26 partite, un bottino decisamente scarno che spaventa la dirigenza milanista, con la salvezza diretta e la conseguente permanenza in Serie C che sembrano allontanarsi sempre di più.

Dopo la sconfitta rimediata lo scorso sabato contro la Lucchese, la società rossonera aveva iniziato a fare delle valutazioni sul futuro di Bonera. Nonostante il periodo negativo il Milan ha deciso di confermarlo almeno per la prossima partita contro la Pianese, in programma questo sabato. Possibile ultima spiaggia per l’ex difensore rossonero, che dovrà gestire al meglio la settimana per preparare un match estremamente importante.

Si pensa al sostituto: valutazioni su Bollini e Guidi

Il club rossonero prova a correre ai ripari accelerando la ricerca di un possibile sostituto: confermata la trattativa con Bollini, mentre resta ancora in valutazione l’ipotesi Federico Guidi.

Negli ultimi giorni sono aumentate le voci sul possibile sostituto di Bonera. Il Milan ha esaminato molti profili e ha già avviato delle trattative con alcuni di questi: il primo nome sulla lista è quello di Alberto Bollini, attuale ct della Nazionale Italiana Under 19, dal quale però il Milan ha ottenuto un secco rifiuto dell’offerta proposta.

Un’altra ipotesi che la dirigenza potrebbe prendere in considerazione è quella di promuovere ad allenatore del Milan Futuro Federico Guidi, al momento alla guida della primavera rossonera. Il tecnico originario di Firenze ha già avuto altre esperienze in Serie C sulle panchine di Gubbio, Casertana e Teramo, con le quali ha sempre ottenuto la salvezza.