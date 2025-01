Disfatta totale Milan Futuro, il progetto non ingrana: i tifosi chiedono l’esonero

Ancora una volta una brutta figura in casa Milan. La seconda squadra non funziona e piovono ancora polemiche.

Il Milan di Sergio Conceicao continua a non andare in campionato, il primo match del 2025 è finito con un brutto pari contro il Cagliari dove la squadra ha sprecato molto e ha pagato l’errore decisivo del capitano Mike Maignan. Se la prima squadra fatica e la zona Champions League appare piuttosto complicata le cose non vanno meglio con la seconda squadra che in queste ore è andata incontro ad una davvero brutta prestazione, andiamo a vedere cosa è successo.

Milan Futuro in crisi, arriva l’ennesimo risultato negativo

La prima squadra fatica mentre la seconda squadra, il famoso progetto del Milan Futuro, stenta a decollare e nelle ultime ore è andata incontro ad una grande figuraccia. Il club rossonero allenato da Daniele Bonera ha perso 5 a 1 contro il Torres, i rossoneri giocavano in casa e hanno giocato una gara molto complicata fin dai primi minuti.

Un match che ha visto i rossoneri partire malissimo e subire tre gol nei primi 15 minuti. Torres avanti grazie alla rete di Fischnaller, Varela Djamanca e Brentan, poi Mastinu chiude i giochi e il Milan non è mai apparso in partita. La squadra rossonera è priva dei suoi gioielli, mancano giocatori come Jimenez, Liberali o anche Camarda e la squadra è apparsa totalmente in tilt, la squadra è apparsa in difficoltà.

Milan Futuro, piovono polemiche su Bonera

Dopo la sconfitta contro il Torres anche il tecnico rossonero Daniele Bonera è finito nel mirino e sui social ci sono diversi tweet critici nei suoi confronti, reo di non dare gioco alla squadra e non aiutare la crescita dei giovani rossoneri. Il Milan Futuro fatica, ci sono diversi responsabili e occhio anche a ciò che potrebbe accadere alla guida tecnica nei prossimi giorni.

L’1 a 5 in casa è un risultato che fa piuttosto male e mette tutti nel mirino: società, squadra e guida tecnica e il Milan Futuro si trova al momento in piena zona retrocessione. Il club ospite è terzo in classifica mentre i rossoneri sono terzultimi con solo 17 punti in 22 gare stagionali, numeri sicuramente diversi da cosa si aspettavano i tifosi a inizio stagione. Brutte notizie quindi in casa Milan e la società si aspetta una reazione nei prossimi giorni.