Milan, Theo Hernandez alla porta: colpo a zero per sostituirlo

Il Milan ha ormai deciso il futuro di Theo Hernandez: l’esterno ai saluti, parte la caccia all’erede

Da tempo si parla di un possibile divorzio tra il Milan e Theo Hernandez. Una separazione ormai inevitabile dopo la clamorosa ingenuità del francese contro il Feyenoord.

Dal possibile rinnovo di contratto a un addio ormai scontato. È questa la parabola discendente di Theo Hernandez, passato da top player incedibile a giocatore ormai destinato a lasciare il Milan. E poco importa se fino a qualche anno fa il club non ascoltava offerte inferiori ai cento milioni di euro per l’esterno francese che lo scorso gennaio è finito nel mirino del Como di Cesc Fabregas, con i lariani disposti a pagare 40 milioni di euro per portarlo al Sinigaglia.

Un affare saltato per volontà del giocatore che però in estate dovrà giocoforza lasciare Milanello. L’espulsione a dir poco ingenua rimediata contro il Feyenoord, lasciando in inferiorità numerica i rossoneri in una serata cruciale per le sorti del club – ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E così in estate si consumerà l’addio anticipato tra il Milan e Theo Hernandez, con il club rossonero già al lavoro per trovare un nuovo titolare sulla corsia di sinistra.

Calciomercato Milan, i nomi per il post Theo Hernandez

Sono diversi i profili già adocchiati dal Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo del club rossonero è di trovare un giocatore pronto uso, ma che non costi troppo, anche a fronte dell’importante investimento sostenuto a gennaio per portare a Milano l’attaccante messicano Santiago Gimenez, arrivato proprio dal Feyenoord.

Tra i profili maggiormente graditi a Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic c’è sicuramente quello Maxim De Cuyper, terzino sinistro classe 2000 in forza al Bruges e nel giro della Nazionale belga. Valutato circa 15 milioni di euro, emissari del Milan lo hanno seguito anche ieri sera, in occasione della sfida che l’Atalanta ha perso in casa contro il Club Brugge nel ritorno dei playoff di Champions League.

Occhio, però, anche all’ipotesi svincolati. Già, perché il Milan potrebbe fiondarsi su qualche affare a parametro zero. Tra questi potrebbero fare al caso del Milan i nomi di Nicolas Tagliafico e Juan Bernat, rispettivamente in procinto di svincolarsi da Olympique Lione e Getafe al termine di questa stagione.