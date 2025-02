Milan, un titolarissimo a forte rischio per il Torino: scelta sorprendente di Conceiçao

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo l’eliminazione dalla Champions, si ritorna in orbita campionato, ma Conceiçao potrebbe dover fare a meno di un top contro il Torino.

Ora il Milan ha di fronte a sè una montagna da scalare. L’eliminazione dalla Champions League ha messo Conceiçao spalle al muro. Ora il tecnico rossonero è obbligato a raggiungere il quarto posto in campionato per evitare l’addio a giugno. Non basterà un eventuale percorso netto in Coppa Italia. Troppo importante la qualificazione al massimo torneo continentale. Per i giocatori, per le casse del club e per i tifosi il mancato raggiungimento di questo obiettivo equivarrebbe ad un fallimento, gettando ancora una volta l’intero ambiente in un clima di incertezza con la necessità dell’ennesima rivoluzione.

Milan, quarto posto o rivoluzione: Conceiçao si gioca tutto in pochi mesi

Presumibilmente nessuno si aspettava una simile situazione alla vigilia della gara di ritorno con il Feyenoord. Neanche i più pessimisti potevano pensare di vedere un Milan ancora bloccato dagli olandesi a “San Siro”, con un Diavolo reduce da una buona striscia di risultati e con la spinta del pubblico rossonero. La partita col Torino, in programma sabato alle 18, è fondamentale per ripartire. Ma all’antivigilia del match Kyle Walker tiene col fiato sospeso l’allenatore per via di un acciacco fisico.

L’inglese era uscito malconcio dal campo dopo il match di martedì. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli aggiornamenti odierni non sono positivi, in quanto l’ex Manchester City rimane in forte dubbio per l’incontro all'”Olimpico-Grande Torino” a causa di un problema muscolare. Il laterale è quindi destinato a dare forfait, lasciando così il testimone ad Alex Jimenez. Il jolly di Conceiçao, decisivo sabato scorso contro il Verona, potrebbe arretrare a ricoprire il ruolo di terzino destro nella retroguardia a quattro.

Milan, Walker a rischio per il Torino: Alex Jimenez possibile sostituto a destra

Per quanto riguarda l’out opposto, tra i sostenitori rossoneri ci si chiede per quale scelta opterà Conceiçao: punire Theo relegandolo in panchina o dare fiducia al francese? La linea del tecnico portoghese dovrebbe essere diversa da quella di Paulo Fonseca. Morale, il numero 19, nonostante la doppia leggerezza commessa contro gli olandesi e costata carissima al Milan, dovrebbe presidiare la fascia sinistra.

Il timoniere ex Porto non vuole ulteriori scossoni in uno spogliatoio già fragile. Bisogna ripartire tutti insieme con la miglior formazione possibile, per rincorrere la zona Champions, fino all’ultima goccia di sudore.