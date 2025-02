Milan-Verona, Conceiçao esulta: la notizia è una manna

I rossoneri possono esultare in vista della gara casalinga di campionato contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

Il Milan deve cambiare marcia in campionato e incominciare ad andare più veloce, solo così sarà possibile un piazzamento nelle top 4 della Serie A. Poi a fine stagione si vedrà se il quarto posto sarà essenziale o ci si potrà accontentare anche del quinto. I rossoneri, però, non hanno né tempo né modo di attendere e devono rincarare la dose.

I nuovi acquisti richiesti da Conceicao stanno facendo benissimo e possono portare il Milan a raggiungere ottimi risultati, il primo traguardo si taglia battendo l’Hellas Verona a San Siro. Uno dei nuovi acquisti dei rossoneri è finalmente pronto per esordire.

Ultim’ora Milan: Bondo sta tornando, ottime notizie su di lui

A gennaio il club in Via Aldo Rossi non si è di certo risparmiato con gli acquisti, questo perché la dirigenza del Diavolo ci tiene affinché la squadra arrivi in Champions League anche per il prossimo anno. È servito spendere fior fior di quattrini per convincere calciatori di un certo calibro a trasferirsi. Un vero e proprio mix di giovani, calciatori d’esperienza e future promesse del calcio europeo. Come Warren Bondo, preso dal Monza per soli 10 milioni di euro.

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb: “Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista della sfida di domani sera a San Siro alle 20.45 contro il Verona. Arrivano buone notizie su Warren Bondo, centrocampista acquistato dal Diavolo l’ultimo giorno di mercato dal Monza: l’ex giocatore biancorosso, che ha saltato le prime partite in rossonero per un problema muscolare rimediato quando era ancora nella formazione brianzola, ha infatti lavorato insieme al resto del gruppo milanista e quindi è recuperato per la gara contro l’Hellas. Ancora a parte invece Ruben Loftus-Cheek che ha svolto un lavoro personalizzato.”

Bondo gioca contro il Verona? Le probabili formazioni

Warren Bondo potrebbe finalmente giocare con la maglia del Milan, lui che non presenzia sul rettangolo verde da un mese circa. C’è parecchio entusiasmo per il suo ritorno, che sa tanto di arrivo. Nonostante ciò, però, pare difficile ad oggi che possa essere schierato dal primo minuto di gioco.

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Gimenez, Joao Felix. All. Conceicao.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.