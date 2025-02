Milan Verona, Costacurta netto dopo le parole di Joao Felix: “Non sono d’accordo”

Vittoria importante per il Milan che non offre una grande prestazione ma ottiene tre punti fondamentali in chiave classifica. Ecco cosa è successo.

Una prestazione non eccezionale e qualche mugugno durante il match ma il Milan ottiene tre punti fondamentali nella rincorsa Champions League e trova la vittoria grazie alla seconda rete consecutiva in campionato di Santiago Gimenez, subito decisivo con i colori rossoneri. Un gol annullato ed uno assegnato per il messicano che ancora deve integrarsi al meglio ma ottiene comunque tre punti molto importanti per il club.

Milan Verona, le parole di Joa Felix al termine del match

Al termine del match e dopo aver ottenuto i tre punti i neo acquisti rossoneri Joao Felix e Santiago Gimenez hanno parlato cosi ai microfoni di Sky Sport ed hanno analizzato la sfida a partire da Gimenez che ha commentato la rete: “Sono molto contento, sto vivendo un momento molto buono e i miei compagni mi hanno aiutato, la vittoria conta più di ogni cosa”. Gli fa eco Joao Felix che prosegue:

“Mi sento bene, la squadra sta migliorando e stiamo facendo un bel lavoro. Avremo potuto segnare di più ma non lo abbiamo fatto, ora testa a martedì” e riguardo proprio Milan Feyenoord Joao Felix ha spiegato: “Se giochiamo come sappiamo passeremo più il turno, abbiamo più qualità di loro e se giochiamo come sappiamo possiamo passare il turno, siamo una grande squadra”. Le parole che in parte sorprendono i telecronisti in studio

Milan Verona, Costacurta perplesso di Joao Felix

Dopo le parole di Joao Felix anche Gimenez parla dello scontro contro il Feyenoord, sua ex squadra che conosce molto bene e commentando il match ha spiegato: “Martedì sarà difficile, affrontiamo una grande squadra ma siamo il Milan e martedì vogliamo assolutamente passare il turno”. Nello studio commentando le parole specialmente di Joao Felix qualcuno ha avuto più di qualche perplessità.

L’ex rossonero e ora opinionista di Sky Sport è rimasto stupito dalle parole di Joao Felix e ha invece chiuso con certezza: “Non sono d ‘accordo con quello che dice Joao Felix sul fatto che se giocano così passano il turno“. L’attuale opinionista non è apparso cosi entusiasta della prova dei rossoneri contro l’Hellas, a differenza di un portoghese piuttosto raggiante.

Allo stesso tempo Costacurta ha sottolineato le grandi individualità del Milan confermando che se il Milan fa il Milan ha ottime possibilità di superare il turno contro il club olandese.