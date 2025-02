“Ne salvo solo due”: esplode la bufera dopo Torino Milan, poi duro attacco a Joao Felix

Il noto giornalista ha attaccato duramente il Milan dopo la brutta prestazione contro il club granata. E ci sono ancora polemiche.

Poteva essere la gara della svolta in campionato e poteva iniziare una lunga serie di match decisivi nel migliore dei modi. Invece il Milan – dopo l’eliminazione contro il Feyenoord – ha dovuto fare i conti con l’ennesima mazzata e un ko a dir poco clamoroso contro il Torino. I rossoneri sono in grossa difficoltà e ora ci si attende una reazione d’orgoglio, specialmente in vista delle delicate sfide di campionato contro Bologna e Lazio. Conceicao e i giocatori sono sotto accusa.

Torino Milan, il video dell’attacco fa il giro del web

Nelle ultime settimane il giornalista Alfredo Pedullà ha più volte attaccato il Milan, sottolineando le lacune di Sergio Conceicao e della società, colpevole nella scelta di due tecnici che al momento si starebbero rivelando inadeguati e ancora una volta sono arrivate dure accuse dopo il ko contro i granata, in particolare ad alcuni giocatori.

Attraverso il suo canale Youtube il giornalista ha parlato di sfortuna ma allo stesso tempo ha fatto chiarezza sul motivo per cui arriva: “La sfortuna un pò la chiami, l’autogol è quasi fantozziano, ma in generale la squadra sembra svagata eccetto per qualche lampo. All’intervallo pensi che sia una squadra senza un perchè e non si riesce a capire il senso di questa stagione”, spiega il giornalista.

Joao Felix sotto accusa, lui e non solo: attacco totale al Milan

Nel corso del video Pedullà non parla solo della squadra e della stagione ma cita i nomi e in particolare se la prende con il portoghese Joao Felix, connazionale di Conceicao e finito nel suo mirino: “Joao Felix deve giocare sempre? Ha fatto un primo tempo imbarazzante, è fuori dal gioco e sinceramente mi sembra il cocco di mamma che deve sempre giocare”, e Pedullà insorge:

“Reijnders è l’unico degno, la rete di Gineitis è la cartolina di una squadra fuori di testa, ma in generale salvo solo Pavlovic e Reijnders. Non c’è affatto il concetto di squadra” e questa volta Pedullà sembra più indulgente con Sergio Conceicao ed attacca invece il resto, la squadra e in particolare la società e nel finale il giornalista tuona:

“Al Porto Conceicao ha fatto bene, questa è una stagione che va cosi. Una dirigenza che non sa cosa vuole e quindi alla fine meriti quello che hai seminato”, conclude il giornalista.