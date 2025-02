News Milan, che mazzata per Leao: tifosi rimasti senza parole

Ultim’ora a sorpresa quello riguardante Rafael Leao. La notizia con protagonista l’asso portoghese ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi del Milan.

Manca sempre meno al derby della Madonnina tra Milan e Inter. Il Diavolo arriva alla super sfida con il morale a terra dopo la sconfitta con la Dinamo Zagabria, che ha estromesso i rossoneri dalle prime otto della prima fase di Champions League. A far rialzare un po’ il morale dei tifosi è però stato il calciomercato.

Oggi è stato il giorno di Santiago Gimenez, sbarcato finalmente a Milano. Il messicano svolgerà domani le visite mediche e sarà anche presente a San Siro per vedere il derby. Se l’ex Feyenoord sarà in tribuna, ad essere in campo sarà invece Rafael Leao. Nelle ultime ore, però, il rossonero è stato motivo di discussione.

Bierhoff ci va giù pesante su Leao: “Non trascina come Ibra”

In vista del derby, la Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex Milan Oliver Bierhoff. L’ex attaccante tedesco, che ha vestito la maglia rossonera dal 1998 al 2001, ha parlato del Milan. Tra i temi discussi c’è stato anche quello legato a Leao, criticato dall’ex rossonero soprattutto su un aspetto in particolare:

Leao è un giocatore di qualità che ha tutto: tecnica, forza e velocità. Tutti si aspettano molto da lui e quando non rende viene duramente criticato. Non è un giocatore che trascina come Ibrahimovic, uno che fa gol importanti anche quando la squadra non va.

Queste le parole di Bierhoff su Leao. Secondo l’ex centravanti il principale difetto del portoghese, a differenza di campioni come Ibrahimovic, è quello di non riuscire a trascinare la squadra e mettersela sulle spalle quando le cose non vanno. Una critica non da poco nei confronti dell’ex Sporting. Chissà che il portoghese non possa smentire Bierhoff già domani.

Conceicao al Milan, per Bierhoff è un “sì”

L’ex Milan ha poi parlato anche di Conceicao e di quello che il tecnico portoghese può dare al Milan:

Conceicao al Milan può fare bene. Qualificazione in Champions League? Il Milan deve sempre giocare la Champions. È un grande club e non può rimanerne fuori.

Secondo Bierhoff, dunque, Conceicao è la scelta giusta per il Milan e può ancora fare bene in questa seconda parte di stagione. Il Milan, seppur decisamente fuori dalla lotta Scudetto, si gioca ancora molto e con Conceicao può strapparsi più di qualche soddisfazione. Come del resto già successo.