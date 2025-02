News Milan, la notizia è tragica: adesso si rischia grosso

Problemi in vista per il Milan che rischia di dover far fronte ad un guaio non da poco. La recente notizia è davvero tragica per il club rossonero.

Il mercoledì europeo ha decisamente riportato il Milan sul pianeta Terra. Il Diavolo veniva da giorni più che positivi, frutto di un’euforia dovuta ai botti di mercato e alla vittoria contro l’Empoli. La sconfitta contro il Feyenoord è stato un cazzotto dolorosissimo che dovrà essere dimenticato già da domani contro l’Hellas Verona.

Dopo la sfida di campionato, i rossoneri torneranno a pensare alla Champions League. Martedì dovrà assolutamente arrivare una vittoria contro gli olandesi, pena la clamorosa eliminazione ai playoff. Un eventuale successo contro il Feyenoord sarebbe poi importante anche sotto un altro aspetto.

La Spagna supera l’Italia nel Ranking UEFA: quinto posto Champions a rischio

La settimana europea non è stata di certo esaltante per i club italiani. L’unica vittoria è arrivata dalla Juventus, mentre a perdere sono state appunto Milan ed anche Atalanta, a cui poi si aggiunge il pareggio della Roma contro il Porto. Questo score tutt’altro che esaltante si è tradotto nel sorpasso da parte della Spagna nel Ranking UEFA.

Sia Real Madrid, che Real Sociedad che Real Betis hanno infatti vinto le loro gare portando la Spagna al secondo posto nel Ranking con ben 18.036 punti. Italia costretta ad inseguire con 17.687 punti.

Come ormai noto il quinto slot per la Champions League è assegnato solo alle prime due Nazioni del Ranking. Con l’Inghilterra ormai praticamente irraggiungibile, è di fatto una sfida a due tra Italia e Spagna per il secondo posto. Il Milan segue con molta attenzione la vicenda vista la sua attuale posizione in classifica.

Milan, senza il quinto slot la Champions è lontanissima

Il mancato quinto posto Champions sarebbe ovviamente una pessima notizia per il Milan. Con Napoli, Inter e Atalanta che ormai sembrano fare un campionato a parte, il Milan sarebbe costretto ad arrivare quarto per non restare fuori dalla prossima Champions League. Al momento la quarta posizione dista ben 7 lunghezze , seppur il Milan ha da recuperare la gara con il Bologna.

Vincere martedì con il Feyenoord sarebbe quindi non solo fondamentale per qualificarsi agli ottavi, ma anche per provare a tenere vivo il sogno secondo posto nel Ranking UEFA. Per raggiungerlo sarà poi necessario anche il contributo delle altre italiane. L’Atalanta e la Juventus dovrà eliminare Club Brugge e PSV, mentre la Roma dovrà sbarazzarsi del Porto.