Non solo Feyenoord, un altro esonero: ecco il nuovo allenatore

Non solo la situazione legata al Feyenoord, che ha visto lo scossone sull’esonero a pochissimi giorni dall’appuntamento in Champions League col Milan.

La situazione riguarda anche i rossoneri, per quanto concerne ciò che lega al possibile nuovo stravolgimento, dopo quanto già vissuto dalla Prima Squadra di Paulo Fonseca, passata sotto gestione di Sergio Conceicao.

Lo stravolgimento del Feyenoord, infatti, non è l’unico che anticipa le cose che per vie traverse, appunto, riguardano il Milan. Le voci su un esonero si sono concretizzate sul sostituto che potrebbe arrivare in corsa, sotto decisione ad interim sul nuovo tecnico.

Un altro esonero oltre il Feyenoord: la notizia prima della Champions League

Spiazzato il Milan, vede il Feyenoord cambiare il proprio allenatore dopo il derby vinto contro lo Sparta Rotterdam, da parte dello stesso ex club di Santiago Gimenez.

Il Feyenoord aveva vinto 3-0, ma non è bastato perché, probabilmente, la scelta di esonerare il proprio allenatore era maturata ancor prima della stessa sfida in campionato ed è per questo che, proprio oggi, verrà annunciato il nuovo allenatore degli olandesi.

Ma non c’è solo il Feyenoord tra i rumors sull’esonero che riguardano appunto il Milan. Perché, secondo ciò che fa conoscere la rosea, tra le colonne della propria edizione odierna, anche il Milan starebbe valutando una rivoluzione interna. Il tecnico Federico Guidi al posto di Mister Daniele Bonera. La classifica attuale del Milan Futuro non basta più ai rossoneri, pronti al cambio interno, con Guidi che verrebbe promosso dall’Under 20dei rossoneri alla squadra in Serie C del club milanista.

Milan, scelta fatta: l’annuncio su Mister Federico Guidi

Oggi si gioca pure la Youth League oltre alla Champions League dei “grandi”, ma non per i rossoneri che sono stati eliminati alla fase a gironi, in un complesso cammino che ha visto complicarsi le cose per Mister Federico Guidi. Ma lo stesso esperto allenatore, che ha gestito i giovani della Roma, della Fiorentina e pure dell’Under 19 della Nazionale azzurra in passato, prima ancora dell’esperienza al Milan Primavera, potrebbe essere promosso per il campionato di Serie C. Il Milan Futuro, che sta infatti pensando all’esonero per Daniele Bonera, ecco che potrebbe spostare Federico Guidi come nuovo allenatore dei rossoneri in Serie C.

Tempo scaduto per il tecnico: l’esonero può consumarsi entro il week-end

Non ha convinto, fino a questo momento, l’operato di Daniele Bonera in Serie C col Milan ed è per questo che il club rossonero opta per il futuro. La scelta di non andare su Ignazio Abate, può aver pagato per i rossoneri, che si trovano ora costretti al cambiamento. Stesso cambiamento che vede Guidi come sostituto diretto, nella scelta interna al Milan.